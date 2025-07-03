Майже сотня постраждалих. Нові подробиці потужного вибуху під Житомиром (відео)

Двоє людей загинуло

Кількість постраждалих внаслідок вибуху біля Житомира зросла до 82 осіб, серед них є діти. Причини трагедії ще з'ясовуються.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в етері телемарафону. За його словами, пожежу на місці вибуху ліквідовано повністю.

"Кількість постраждалих зросла до 82 осіб. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них — четверо дітей. На щастя, стан госпіталізованих — середньої тяжкості або легкий. Серед постраждалих — один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. Зафіксовано двоє загиблих", — сказав Бунечко.

Момент вибуху під Житомиром

Він наголосив, що відновлювати пошкоджені будівлі будуть за гроші держави, області та громади. Наразі причини вибуху не відомо, розпочато розслідування та тривають оперативно-слідчі дії. Окрім того, рух трасою М-06 повністю відновлено — всі обмеження знято.

Нагадаємо, що 2 липня вдень біля Житомира пролунав потужний вибух. Внаслідок якого утворився величезний гриб диму. До слова, у мережі вже показали цей момент на відео. Спочатку писали, що вибух стався на автозаправній станції (АЗС). Однак згодом з'ясувалось, що він пролунав на складі промислового підприємства у селі Березина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті знову чули таємничі вибухи. При цьому в Україні тривогу не оголошували, а російських дронів чи ракет у повітряному просторі не фіксувалося.