Жінки все частіше програють гроші: чому це небезпечно і як їх залучають до онлайн-казино

Є кілька причин, через які жінки активніше починають грати у казино

У 2025 році на глобальному ринку азартних ігор фіксується чітка тенденція: зростає частка жінок серед гравців, особливо в сегменті онлайн-слотів. Експерти пов’язують цю зміну з популярністю брендованих слот-ігор, заснованих на відомих фільмах, серіалах, музичних виконавцях та попкультурних символах. На відміну від класичних слотів, такі ігри мають чіткий сюжет, сильний візуальний стиль і знайомі образи, що приваблює ширшу аудиторію, зокрема жінок.

Про це йдеться у висновках аналітиків The Business Research Company, опублікованих у дослідженні про перспективи ринку до 2034 року. "Брендовані слоти апелюють до гравців, які цінують емоційне занурення та відомі візуальні образи. Жінки активніше реагують саме на ці елементи, і це змінює весь ринок", — зазначили експерти у звіті.

Існує стереотип, що азартні ігри — це виключно чоловіча пристрасть. Однак останні дослідження спростовують це уявлення: все більше жінок приєднуються до онлайн-казино, зокрема до слот-ігор, і проводять у них значно більше часу, ніж раніше.

За даними досліджень у США, чоловіки досі домінують у спортивних ставках — їх понад 90%. Водночас серед користувачів онлайн-казино жінки становлять уже близько 45%, а у так званих соціальних казино — понад 62%. Тобто, хоча частота участі у ставках залишається вищою у чоловіків, жінки активно скорочують цей розрив — особливо в сегменті слот-ігор.

Українська статистика підтверджує загальний тренд: у слот-іграх 23% гравців – жінки, 77% – чоловіки. Серед жінок найбільш активними є користувачі віком від 33 до 54 років, а серед чоловіків 58,5% мають вік до 35. Як чоловіки, так і жінки зазвичай мають вищу або середню спеціальну освіту та активно використовують безкоштовні обертання, які пропонують казино як бонуси.

Проте зміна портрета гравця — це маркетингова чи стилістична трансформація продукту. Як пояснив психолог Сергій Вовк у коментарі для "Телеграф", нинішній інтерес жінок до азартних ігор має глибокі соціально-психологічні причини, пов’язані з війною, емоційною напругою та агресивним маркетингом з боку гральної індустрії.

Психолог Сергій Вовк. Фото: Facebook

"Перший фактор, який впливає на виникнення залежності у жінок — це війна і підвищення рівня тривожності, стресу, страху смерті. Це перший збудник того, що людина може потрапити в залежність", — зазначив фахівець.

На думку Вовка, маркетингова агресія з боку індустрії відіграє не меншу роль. Він різко розкритикував дії рекламних стратегів, які навмисне використовують соціальні тригери для залучення жінок до гри.

"Чорні маркетологи, я б їх так назвав — це люди, які не мають моральних принципів. У них є лише бажання заробити кошти, і вони не гребують нічим", — підкреслив психолог. За його словами, ці фахівці маніпулюють суспільством, залучаючи відомих блогерів, лідерів думок із Instagram, Facebook, TikTok.

Особливе занепокоєння викликає характер контенту, який транслюється жінкам.

"Зараз вони використовують дуже чутливий контент. Там транслюється: "дівчатка, це дуже легкі кошти, я вам дам посилання, всі ми так заробляємо". І це не зупиняється. Індустрія має величезні бюджети, і вони можуть цілодобово транслювати рекламу", — сказав Вовк.

Реклама казино в Україні

Він звернув увагу і на вплив псевдоідеалів, які нав’язуються через соціальні мережі.

"Транслюється, що жінка має бути самостійною або що вона може легко всього досягти. Достатньо лише грати — і гроші самі прийдуть. Це формує уявлення, що нічого особливо робити не треба. Треба лише насолоджуватися життям і брати все від чоловіків", — описав він логіку, яка веде до втрати критичного мислення.

Скільки грошей українці витрачають на казино

2024 року українці поповнили рахунки в онлайн-казино та беттингових сервісах на загальну суму 158 мільярдів гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

За його словами, щомісячно в середньому витрати на поповнення рахунків становили 12,7 мільярда гривень. У грудні ця сума досягла піка — 19,4 мільярда.

"Не все програють (щось повертається як виграш). Але загалом це, звичайно, сумний факт під час війни — що майже 20 мільярдів грошей витрачають люди на такий тип розваг", — прокоментував Железняк.

Посада нардепа Ярослава Железняка

Попри це, гральний бізнес продемонстрував рекордні надходження до бюджету — 16,9 мільярда гривень податків за 2024 рік. Це на 63% більше, ніж 2023 року. Водночас як зауважив депутат, загальний податковий тягар на галузь протягом року зменшився.

Як казино приваблює жінок

Онлайн-казино все активніше намагаються залучити жіночу аудиторію – зокрема, за допомогою яскравих слотів, які візуально нагадують популярні мобільні ігри. На відміну від класичних автоматів, орієнтованих на чоловіків, нові слоти оформлюють як казкові пригоди, романтичні новели чи візуальні фентезі з бонусами та мультиплікаційними персонажами.

У багатьох таких слотах дизайн, колірна гама та головні герої орієнтовані на жіночі уподобання. Наприклад, в одній з ігор на популярному сайті видно героїню в стилі східної принцеси, колірну палітру з фіолетовими, червоними і золотими акцентами, а також "бонуси" у вигляді прикрас, макіяжу, посуду — все, що викликає асоціації з естетикою геймплея типу "три в ряд", знайомий користувачкам з мобільних додатків.

Приклад одного з оформлень подібних ігор

Крім того, такі слоти активно просувають у соцмережах, мобільних іграх та на сайтах для перегляду серіалів чи фільмів, де активно сидить жіноча аудиторія. Під виглядом "безкоштовної гри" або "розваги з історією" з’являється реклама з елементами гейміфікації — наприклад, обіцянкою розблокувати нові рівні, побачити сюжетну розв’язку або відкрити "сюрприз".

Також використовуються знайомі архетипи: казкові герої, богині, історичні персонажі, жіночі прикраси та традиційні уявлення про "жіночий стиль". Часто гравців приваблює не просто виграш, а можливість пройти історію, побудовану навколо персонажа — майже як у мобільній візуальній новелі.

Образи, які використовують у нових слотах

Як визначити лудоманію і як її позбутися

Залежність формується не відразу, але часто швидко. "Є маркери, за якими можна визначити її наявність. Це втрата інтересів, які раніше були важливими, зміна принципів і цінностей, погіршення відносин у сім’ї, великі борги, але людина не зупиняється. Вона продовжує думати, як грати", — пояснив психолог.

При цьому чоловіки, на його думку, зазвичай схильні до залежностей. "Чоловіки більш закриті, стримані, їм важче справлятися зі своїми емоціями. У них нижче емоційний інтелект. І коли вони знайомляться зі способом зняти напругу — наприклад, алкоголем чи іграми — вони швидко підсідають", — зазначив Вовк. Жінки ж, за спостереженнями експерта, мають вищий рівень емоційного інтелекту і тому рідше потрапляють у залежність, хоч і вразливість значно зросла.

Що стосується шляхів подолання, він визнає: самостійно позбавитися залежності можливо, але про такі випадки рідко дізнаються. "Вони грали, потрапили у проблему, перестали грати — і живуть далі. Але це виняток. Переважно люди або самі звертаються за допомогою, або це роблять їх близькі ", — сказав Вовк.

Спеціаліст підкреслює ефективність реабілітаційних центрів. "Психотерапія – це важко, і відсоток одужання невисокий. А от реабілітаційні центри соціально-психологічної допомоги – це найбільш ефективний інструмент", – пояснив він.

Також важливою є роль родичів : "Якщо дружина все купує, оплачує, готує — залежний не бачить проблеми. Потрібно перекрити доступ до базових потреб, щоб у нього з’явилася мотивація змінюватися".

На рівні держави, за словами Вовка, слід запровадити системну антипропаганду азарту та посилити профілактику залежностей через освіту. "Освіта має не тільки вчити читати і писати, а й давати навички життя: як любити себе, як працювати над самооцінкою, як не потрапити у залежність", — переконаний він. Такий підхід, на його думку, зможе в майбутньому знизити рівень лудоманії та інших форм залежності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що всі гучні кроки влади щодо обмеження реклами грального бізнесу в Україні не працюють, коли йдеться про інтернет-напрямки, на які держава не має впливу. Це стосується цілого ряду так званих "сірих" та "чорних" рекламних майданчиків, які гральний бізнес вже освоїв і продовжує освоювати.