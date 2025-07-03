Женщины все чаще проигрывают деньги: почему это опасно и как их завлекают в онлайн-казино

Есть несколько причин, из-за которых женщины активнее начинают играть в казино

В 2025 году на глобальном рынке азартных игр фиксируется чёткая тенденция: растёт доля женщин среди игроков, особенно в сегменте онлайн-слотов. Эксперты связывают это изменение с популярностью брендированных слот-игр, основанных на известных фильмах, сериалах, музыкальных исполнителях и поп-культурных символах. В отличие от классических слотов, такие игры имеют чёткий сюжет, сильный визуальный стиль и знакомые образы, что привлекает более широкую аудиторию — в частности, женщин.

Об этом говорится в выводах аналитиков The Business Research Company, опубликованных в исследовании о перспективах рынка до 2034 года. "Брендированные слоты апеллируют к игрокам, которые ценят эмоциональное погружение и узнаваемые визуальные образы. Женщины активнее реагируют именно на эти элементы, и это меняет весь рынок", — отметили эксперты в отчёте.

Существует стереотип, что азартные игры — это исключительно мужская страсть. Однако последние исследования опровергают это представление: всё больше женщин присоединяются к онлайн-казино, в частности к слот-играм, и проводят в них значительно больше времени, чем раньше.

По данным исследований в США, мужчины до сих пор доминируют в спортивных ставках — их более 90%. В то же время среди пользователей онлайн-казино женщины составляют уже около 45%, а в так называемых социальных казино — более 62%. То есть, хотя частота участия в ставках остаётся выше у мужчин, женщины активно сокращают этот разрыв — особенно в сегменте слот-игр.

Украинская статистика подтверждает общий тренд: в слот-играх 23% игроков — женщины, 77% — мужчины. Среди женщин наиболее активными являются пользовательницы в возрасте от 33 до 54 лет, а среди мужчин 58,5% имеют возраст до 35. Как мужчины, так и женщины обычно имеют высшее или среднее специальное образование и активно используют бесплатные вращения, которые казино предлагают в качестве бонусов.

Однако изменение портрета игрока — это не только маркетинговая или стилистическая трансформация продукта. Как пояснил психолог Сергей Вовк в комментарии для "Телеграфа", нынешний интерес женщин к азартным играм имеет глубокие социально-психологические причины, связанные с войной, эмоциональным напряжением и агрессивным маркетингом со стороны игорной индустрии.

Психолог Сергей Вовк. Фото: Facebook

"Первый фактор, который влияет на возникновение зависимости у женщин — это война и повышение уровня тревожности, стресса, страха смерти. Это первый возбудитель того, что человек может попасть в зависимость", — отметил специалист.

По мнению Вовка, маркетинговая агрессия со стороны индустрии играет не меньшую роль. Он резко раскритиковал действия рекламных стратегов, которые намеренно используют социальные триггеры для вовлечения женщин в игру.

"Чёрные маркетологи, я бы их так назвал — это люди, у которых нет моральных принципов. У них есть лишь желание заработать средства, и они не гнушаются ничем", — подчеркнул психолог. По его словам, эти специалисты манипулируют обществом, привлекая известных блогеров, лидеров мнений из Instagram, Facebook, TikTok.

Особое беспокойство вызывает характер контента, который транслируется женщинам.

"Сейчас они используют очень чувствительный контент. Там транслируется: "девочки, это очень лёгкие средства, я вам дам ссылку, все мы так зарабатываем". И это не останавливается. У индустрии огромные бюджеты, и они могут круглосуточно транслировать рекламу", — сказал Вовк.

Реклама казино в Украине

Он обратил внимание и на влияние псевдоидеалов, которые навязываются через социальные сети.

"Транслируется, что женщина должна быть самостоятельной или что она может легко всего достичь. Достаточно лишь играть — и деньги сами придут. Это формирует представление, что ничего особо делать не надо. Надо лишь наслаждаться жизнью и брать всё от мужчин", — описал он логику, которая ведёт к потере критического мышления.

Сколько денег украинцы тратят на казино

В 2024 году украинцы пополнили счета в онлайн-казино и беттинговых сервисах на общую сумму 158 миллиардов гривен. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, ежемесячно в среднем расходы на пополнение счетов составляли 12,7 миллиарда гривен. В декабре эта сумма достигла пика — 19,4 миллиарда.

"Не всё проигрывают (что-то же возвращается как выигрыш). Но в целом это, конечно, печальный факт во время войны — что почти 20 миллиардов денег тратят люди на такой тип развлечений", — прокомментировал Железняк.

Пост нардепа Ярослава Железняка

Несмотря на это, игорный бизнес продемонстрировал рекордные поступления в бюджет — 16,9 миллиарда гривен налогов за 2024 год. Это на 63% больше, чем в 2023 году. В то же время, как заметил депутат, общее налоговое бремя на отрасль в течение года уменьшилось.

Как казино привлекает женщин

Онлайн-казино всё активнее пытаются привлечь женскую аудиторию — в частности, с помощью ярких слотов, которые визуально напоминают популярные мобильные игры. В отличие от классических автоматов, ориентированных на мужчин, новые слоты оформляют как сказочные приключения, романтические новеллы или визуальные фэнтези с бонусами и мультипликационными персонажами.

Во многих таких слотах дизайн, цветовая гамма и главные герои ориентированы на женские предпочтения. Например, в одной из игр на популярном сайте видно героиню в стиле восточной принцессы, цветовую палитру с фиолетовыми, красными и золотыми акцентами, а также "бонусы" в виде украшений, макияжа, посуды — всё, что вызывает ассоциации с эстетикой геймплея типа "три в ряд", знакомого пользовательницам из мобильных приложений.

Пример одного из оформлений подобных игр

Кроме того, такие слоты активно продвигают в соцсетях, мобильных играх и на сайтах для просмотра сериалов или фильмов, где активно сидит женская аудитория. Под видом "бесплатной игры" или "развлечения с историей" показывается реклама с элементами геймификации — например, обещанием разблокировать новые уровни, увидеть сюжетную развязку или открыть "сюрприз".

Также используются знакомые архетипы: сказочные герои, богини, исторические персонажи, женские украшения и традиционные представления о "женском стиле". Часто игроков привлекает не просто выигрыш, а возможность пройти историю, построенную вокруг персонажа — почти как в мобильной визуальной новелле.

Образы, которые используют в новых слотах

Как определить лудоманию и как от неё избавиться

Зависимость формируется не сразу, но часто быстро. "Есть маркеры, по которым можно определить её наличие. Это потеря интересов, которые ранее были важны, изменение принципов и ценностей, ухудшение отношений в семье, большие долги, но человек не останавливается. Он продолжает думать, как играть", — пояснил психолог.

При этом мужчины, по его мнению, обычно более склонны к зависимостям. "Мужчины более закрыты, сдержанны, им труднее справляться со своими эмоциями. У них ниже эмоциональный интеллект. И когда они знакомятся со способом снять напряжение — например, алкоголем или играми — они быстро подсаживаются", — отметил Вовк. Женщины же, по наблюдениям эксперта, имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта и поэтому реже попадают в зависимость, хотя и уязвимость значительно возросла.

Что касается путей преодоления, он признаёт: самостоятельно избавиться от зависимости возможно, но о таких случаях редко узнают. "Они играли, попали в проблему, перестали играть — и живут дальше. Но это исключение. Преимущественно люди либо сами обращаются за помощью, либо это делают их близкие", — сказал Вовк.

Специалист подчёркивает эффективность реабилитационных центров. "Психотерапия — это трудно, и процент выздоровления невысокий. А вот реабилитационные центры социально-психологической помощи — это наиболее эффективный инструмент", — пояснил он.

Также важна роль родственников: "Если жена всё покупает, оплачивает, готовит — зависимый не видит проблемы. Нужно перекрыть доступ к базовым потребностям, чтобы у него появилась мотивация меняться".

На уровне государства, по словам Вовка, следует ввести системную антипропаганду азарта и усилить профилактику зависимостей через образование. "Образование должно не только учить читать и писать, но и давать навыки жизни: как любить себя, как работать над самооценкой, как не попасть в зависимость", — убеждён он. Такой подход, по его мнению, сможет в будущем снизить уровень лудомании и других форм зависимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что все громкие шаги властей по ограничению рекламы игорного бизнеса в Украине не работают, когда речь заходит об интернет-направлениях, на которые государство не имеет влияния. Это касается целого ряда так называемых "серых" и "чёрных" рекламных площадок, которые игорный бизнес уже освоил и продолжает осваивать.