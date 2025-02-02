В Україні хочуть змінити процедуру відкриття та закриття банківських рахунків: що пропонує НБУ

Нововведення мають спростити деякі бюрократичні моменти

Національний банк України (НБУ) задумався про спрощення процедури відкриття та закриття банківських рахунків для деяких користувачів. Для цього регулятор виносить питання на публічне обговорення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ. Остаточного рішення поки що не прийнято.

Для іноземних компаній та їх представників пропонують усунути необхідність надавати банкам документи про реєстрацію. Це аргументовано тим, що дані вже є у Єдиному державному реєстрі. Також представництвам іноземних компаній не треба буде подавати копію свідоцтва про реєстрацію, якщо вони не провадять діяльність в Україні.

Пропозиція має дозволити українським банкам відкривати рахунки в Європейському інвестиційному банку, фінкомпанії отримають чіткі правила щодо відкриття платіжних рахунків юридичними особами та підприємцями, а закриття рахунків іноземними компаніями стане більш упорядкованим.

Для українських підприємств та підприємців також дадуть можливість перерахувати гроші іншим способом у разі банкрутства або закриття їх платіжної компанії, щоб уникнути втрат.

Пропозиція загалом спрямована на те, щоб скоротити кількість бюрократії, захистити користувачів та забезпечити прозорість роботи фінансових установ.

Як повідомлялося раніше, з 1 лютого в Україні ввели нові ліміти щодо карткових переказів для ФОП і фізосіб. Але вони стосуватимуться не всіх.