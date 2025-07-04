Чому Путін влаштував масований обстріл Києва перед розмовою Трампа та Зеленського: чотири причини

РФ атакувала житлові квартали столиці, постраждали понад 20 людей

Масштабна атака Росії на Київ сталася в ніч на п'ятницю, 4 липня. Це відбулося після спілкування телефоном глави РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом та перед запланованою розмовою Трампа та президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з проханням проаналізувати причини, чому Путін влаштував масований обстріл Києва перед розмовою президентів США та України. ШІ назвав чотири основні причини на основі оцінок західних ЗМІ.

Дослідження вказують, що атака РФ на Київ 4 липня, ймовірно, була спланована Путіним для демонстрації сили та впливу на майбутні переговори між Зеленським та Трампом. Також не виключено, що цей обстріл був відповіддю глави Кремля на відсутність прогресу у переговорах із Трампом чи спробою вплинути на позицію США щодо України. На основі доступної інформації нейромережа виділила чотири гіпотези, чому Путін міг вибрати для атаки момент перед переговорами Трампа та Зеленського.

Демонстрація сили (висока ймовірність)

В ході розмови з Трампом 3 липня, Путін наголосив, що РФ не відступить від своїх цілей у війні проти України. Масштабна атака на Київ могла бути демонстрацією, що Москва здатна завдавати ударів, попри дипломатичні зусилля. Штучний інтелект високо оцінює ймовірність, що Путін керувався саме цією метою.

Вплив на переговори Зеленського та Трампа (середня ймовірність)

Путін може сприймати заплановану розмову між Трампом та Зеленським як можливість для України зміцнити підтримку з боку США. Атака в день переговорів може бути спробою створити тиск на Зеленського, послабивши його позиції, та нагадати Трампу про військову міць Росії. Мета глави РФ — підштовхнути Трампа до більш м'якої позиції стосовно Росії чи більшої критики України. Ймовірність, що Путін влаштував атаку з цієї причини нейромережа оцінює як середню.

Відповідь на українські дії або відсутність прогресу (середня ймовірність)

Обстріл Києва, що влаштувала Росія 4 липня міг бути "відповіддю" на дії України. Наприклад, на атаки безпілотників на об'єкти на території РФ. Крім того, Путін міг сприйняти відсутність прогресу у розмові з Трампом як сигнал, що дипломатичні шляхи є неефективними, що могло підштовхнути його до ескалації військового тиску. Також глава РФ може сприймати майбутню розмову Зеленського та Трампа як загрозу, яка потребує превентивної дії для збереження ініціативи. Оцінка ймовірності цих причин — середня.

Підтримка внутрішнього та міжнародного тиску (середня ймовірність)

Путін міг мати на меті продемонструвати росіянам рішучість перед міжнародним тиском й таким чином зміцнити підтримку війни всередині Росії. Також обстріл міг бути сигналом для НАТО чи ЄС, що Росія залишається прихильною до своїх цілей, попри дипломатичні зусилля. ШІ оцінює ймовірність таких цілей Путіна як середню.

Як повідомляв "Телеграф", після розмови з Путіним Трамп поскаржився, що залишився незадоволеним. Також глава США спростував припинення постачання озброєння Україні.