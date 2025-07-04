Почему Путин устроил массированный обстрел Киева перед разговором Трампа и Зеленского: четыре причины

РФ атаковала жилые кварталы столицы, пострадали более 20 человек

Масштабная атака России на Киев произошла в ночь на пятницу, 4 июля. Это случилось после общения по телефону главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и перед запланированным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с просьбой проанализировать причины, по которым Путин устроил массированный обстрел Киева перед разговором президентов США и Украины. ИИ назвал четыре основные причины на основе оценок западных СМИ.

Исследования указывают, что атака РФ на Киев 4 июля предположительно была спланирована Путиным для демонстрации силы и влияния на предстоящие переговоры между Зеленским и Трампом. Также не исключено, что эти обстрелы были ответом главы Кремля на отсутствие прогресса в переговорах с Трампом или попыткой повлиять на позицию США в отношении Украины. На основе доступной информации нейросеть выделила четыре гипотезы, почему Путин мог выбрать для атаки момент перед переговорами Трампа и Зеленского.

Демонстрация силы (высокая вероятность)

В ходе беседы с Трампом 3 июля Путин подчеркнул, что РФ не отступит от своих целей в войне против Украины. Масштабная атака на Киев могла быть демонстрацией, что Москва способна наносить удары, несмотря на дипломатические усилия. Искусственный интеллект высоко оценивает вероятность того, что Путин руководствовался именно этой целью.

Воздействие на переговоры Зеленского и Трампа (средняя вероятность)

Путин может воспринимать запланированный разговор между Трампом и Зеленским как возможность для Украины укрепить поддержку со стороны США. Атака в день переговоров может быть попыткой оказать давление на Зеленского, ослабив его позиции, и напомнить Трампу о военной мощи России. Цель главы РФ — подтолкнуть Трампа к более мягкой позиции по отношению к России или критике Украины. Вероятность того, что Путин устроил атаку по этой причине нейросеть оценивает как среднюю.

Ответ на украинские действия или отсутствие прогресса (средняя вероятность)

Обстрел Киева, что Россия устроила 4 июля, мог быть "ответом" на действия Украины. К примеру, на атаки беспилотников на объекты на территории РФ. Кроме того, Путин мог воспринять отсутствие прогресса в разговоре с Трампом как сигнал, что дипломатические пути неэффективны, что могло подтолкнуть его к эскалации военного давления. Также глава РФ может воспринимать предстоящий разговор Зеленского и Трампа как угрозу, требующую превентивных действий для сохранения инициативы. Оценка вероятности этих причин – средняя.

Поддержка внутреннего и международного давления (средняя вероятность)

Путин мог преследовать цель продемонстрировать россиянам решимость перед международным давлением и таким образом укрепить поддержку войны внутри России. Также обстрел мог быть сигналом для НАТО или ЕС, что Россия остается приверженной своим целям, несмотря на дипломатические усилия. ИИ оценивает вероятность таких целей Путина как среднюю.

Как сообщал "Телеграф", после разговора с Путиным Трамп пожаловался, что остался недоволен. Также глава США опроверг прекращение поставок вооружения Украине.