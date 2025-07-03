Спілкувалися майже годину: чим закінчилася розмова Трампа та Путіна

За словами Ушакова, ідея про зустріч лідерів двох держав "висить у повітрі"

У четвер, 3 липня, відбулася телефонна розмова між президентами США та Російської Федерації Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Розмова тривала майже годину.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова. Російський диктатор, по суті, "відшив" главу Білого дома.

Трамп у розмові з російським президентом знову поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні, а глава Кремля заявив, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні. Водночас розмова лідерів держав йшла на одній хвилі, була діловою і конкретною, повідомив Ушаков.

За його словами, переговори у Стамбулі залишаться двосторонніми між Росією та Україною, а конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі у розмові між двома лідерами не обговорювалися. Теми припинення постачання зброї США в Україну не торкалися. Путін та Трамп домовилися продовжувати спілкування.

Також Ушаков повідомив, що президенти РФ та США обговорили ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході загалом. Путін наголосив на важливості врегулювання на Близькому Сході політико-дипломатичними засобами.

Будь-яка розмова Путіна та Трампа, як стверджує помічник першого, може бути узгоджена протягом дня. Не можна сказати, хто першим поклав трубку — Путін чи Трамп, але останніми її поклали перекладачі, повідомив Ушаков.

Крім того, глава Кремля привітав Трампа зі святом 4 липня (День Незалежності США – ред.) та відзначив нібито внесок Росії у становлення американської державності. Резюмуючи, Ушаков заявив, що лідери США та РФ сьогодні не обговорювали можливість зустрічі, але "ця ідея висить у повітрі".

Зеленський заявив про заплановану розмову з Трампом

Зеленський підтвердив, що "завтра чи найближчими днями" розмовлятиме з Трампом. Так, президент відповів на запитання щодо припинення допомоги від США на спільному брифінгу з лідерами ЄС.

Також Зеленський прокоментував анонсований дзвінок між Трампом та Путіним. Президент заявив, що не впевнений, чи ці лідери мають багато спільного, оскільки "це різні люди". Водночас він наголосив, що Україна від початку підтримувала ідею президента Трампа про безумовне припинення вогню.

За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі, але наголосив, що в Росії рішення ухвалює лише Путін, тому для досягнення миру потрібна зустріч на рівні лідерів.

Нагадаємо, 19 травня Путін повідомив, що провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова тривала понад 2 години. За словами глави Кремля, лідери держав говорили про компроміси та припинення вогню.

Трамп також поговорив із російським лідером у свій 79-й день народження, 14 червня. Їхня розмова тривала майже годину. Путін зателефонував Трампу, щоб привітати, проте президенти також обговорили низку питань, зокрема військову операцію Ізраїлю проти Ірану.

Буквально днями, 1 липня, Макрон та Путін зателефонували вперше за три роки. У розмові вони торкнулися тем України та ситуації на Близькому Сході.