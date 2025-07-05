Підірвали військового? В Одесі вибухнула автівка (фото, відео)

У мережі поширюється непідтверджена інформація, що потерпілий може бути військовослужбовцем

У суботу вранці, 5 липня, в Одесі прогримів вибух у спальному районі. Згодом з'ясувалося, що інцидент трапився на вулиці Варненській.

Про це повідомила поліція Одеської області. За словами очевидців, вибухнуло авто марки Opel, у яке щойно сів чоловік.

В Одесі вибухнуло авто

У соцмережах шириться інформація, що постраждалий — військовослужбовець. Офіційного підтвердження цього наразі немає.

За словами правоохоронців, виклик про вибух у Київському районі Одеси надійшов на лінію 102 зранку. "За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", — прокоментували в установі.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки. Всі обставини інциденту встановлюються. Правову кваліфікацію вибуху буде визначено після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Очікується додаткова інформація від правоохоронців та, можливо, оновлені дані щодо особи постраждалого.

Нагадаємо, 6 червня в Березівському районі Одеської області стався вибух автомобіля, в якому, за попередніми даними, перебував представник ТЦК. Повідомлялося про загиблого.

Віталій Соколенко, керівник управління комунікацій ОК "Південь", у коментарі "Телеграфу" зазначив, що наразі триває слідство. У пресслужбі поліції Одеської області додали, що інформація щодо можливих інших постраждалих наразі уточнюється. На місці події працювали правоохоронці.