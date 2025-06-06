Людина підірвалася разом з авто на Одещині. Це міг бути співробітник ТЦК (відео)

Правоохоронці на місці події

В районі Донської Балки Березівського району Одеської області вибухнув автомобіль, в якому нібито перебував військовослужбовець ТЦК. Наразі відомо про загибель людини.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Речник ОК "Південь" Віталій Соколенко у коментарі "Телеграфу" заявив, що наразі тривають слідчі дії.

Водночас у пресслужбі поліції Одеської області повідомили, що інформація щодо інших потерпілих уточнюється. На місці працюють правоохоронці.

"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у київському територіальному центрі комплектування (ТЦК) стався конфлікт із мобілізованими громадянами. Інцидент ніби трапився на території розподільника у районі ДВРЗ. А до цього в Кам'янець-Подільському понад 100 людей напали на працівників ТЦК. Група громадян чисельністю понад 100 осіб заблокувала службовий автомобіль, на якому пересувалася мобільна група оповіщення одного з районних ТЦК.