Подорвали военного? В Одессе взорвался автомобиль (фото, видео)

В сети распространяется неподтвержденная информация, что потерпевший может быть военнослужащим

В субботу утром, 5 июля, в Одессе прогремел взрыв в спальном районе. Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел на улице Варненской.

Об этом сообщила полиция Одесской области. По словам очевидцев, взорвался автомобиль марки Opel, в который только что сел мужчина.

В Одессе взорвался автомобиль

В соцсетях распространяется информация, что пострадавший — военнослужащий. Официального подтверждения этого пока нет.

Обновлено 12:00 Управление СБ Украины в Одесской области расследует взрыв как теракт. Следствие продолжается по статье 258 ч. 2 Уголовного кодекса Украины — "террористический акт".

По словам правоохранителей, вызов о взрыве в Киевском районе Одессы поступил на линию 102 утра. "По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь", — прокомментировали в учреждении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ожидается дополнительная информация от правоохранителей и, возможно, обновлены данные о личности пострадавшего.

Напомним, 6 июня в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, в котором, по предварительным данным, находился представитель ТЦК. Сообщалось о погибшем.

Виталий Соколенко, руководитель управления коммуникаций ОК "Юг", в комментарии "Телеграфу" отметил, что в настоящее время продолжается следствие. В пресс-службе полиции Одесской области добавили, что информация о возможных других пострадавших в настоящее время уточняется. На месте происшествия работали правоохранители.