"Буданов уважно слухав": у мережі кепкують із розмови Трампа й Путіна

Одна з картинок стосувалася недавнього призупинення поставок зброї

У соцмережах не вщухає хвиля сатиричних мемів, спричинена нещодавньою телефонною розмовою між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Українці влучно висміяли абсурдність, непрозорість і політичний підтекст цих дипломатичних маневрів.

"Телеграф" зібрав найяскравіші дописи.

Перший мем обігрує звичку Трампа постійно себе вихваляє. Навіть коли йдеться про війну, він усе одно виступає в стилі "тільки я можу вирішити", що виглядає комічно на тлі серйозної теми.

Мем після розмови Трампа й Путіна

На другому фото — уже ціла романтична драма: Трамп і Путін зображені в образах "пана" і "улюбленої дружини". Путін — у ролі лагідної, майже покірної фігури, яку обіймає Трамп. Все подано з гіперболою, але суть зрозуміла: сатирики натякають на дивні стосунки між двома політиками.

Мем після розмови Трампа й Путіна

Третій жарт — це класика: гра "хто перший повісить трубку". Американський і російський політики зависли в бесіді ні про що, а в кутку — Буданов з виразом "ну скільки можна", і нецензурним підписом. Це про втому від безкінечних "переговорів", які нічого не дають.

Мем після розмови Трампа й Путіна

Четвертий мем — груба цитата, яку нібито каже Трамп. Звісно, вигадана, але суть така: він готовий заплющити очі на все, аби отримати "вигідну угоду". Мем висміює образ президента США як прагматика без принципів.

Мем після розмови Трампа й Путіна

П'ята картинка стосується ідеї "обміну фільмами" між США і РФ на тему традиційних цінностей. У центрі уваги — пропагандистські стрічки з СРСР і Голлівудські блокбастери, які нібито мають "просвітити" один одного.

Мем після розмови Трампа й Путіна

Шосте фото не таке смішне, як більш прикре. На ньому дитина в Україні під обстрілом, а на передньому плані — Трамп з великим написом "Мирна угода". Іронія в тому, що ця його ініціатива збігається з затримкою допомоги для ППО, і ворог почав бити сильніше.

Мем про призупинення постачання зброї Україні

Сьомий мем — про кнопки. У Трампа є 2 варіанти: "Путін хоче миру" або "Путін не хоче миру". І він не може вибрати.

Мем після розмови Трампа й Путіна

Восьмий мем закільцьовує все: "подзвонити Путіну" → "нічого не домогтись" → "масований обстріл України" → "це війна Байдена". І знову по колу. Типовий сарказм про порожні слова й відповідальність, що перекладається на інших.

У соцмережах сміються — але той сміх із присмаком розчарування. Бо за мемами ховається зневіра: у переговорах, у порожніх обіцянках і в лідерах, які замість конкретних рішень ніби годують світ обіцянками.

Розмова Трампа і Путіна

3 липня президенти США та РФ провели телефонну розмову, яка тривала майже годину. Путін заявив, що Росія "шукає дипломатичний шлях" і не відмовиться від "усунення причин війни". Трамп, зі свого боку, заявив про "розчарування" очільником Кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 березня Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. У соцмережах після цього з'явилося чимало жартівливих фото й відео.