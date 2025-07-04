"Куди сходити в Києві? В укриття". Підбірка найсмішніших мемів про обстріли України

Жартували і про режим сну

Майже щодня Україна перебуває під ракетними та комбінованими атаками Росії. Але навіть це не зупиняє українців, вони і на цю тему створюють чимало мемів.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них. Зауважимо, що деякі з цих мемів пов'язані з Києвом, у якому майже щодня лунають вибухи.

Саме тому першою рекомендацією українців для тих, хто приїздить відпочити у столицю і шукає, куди б піти, є "сходити в укриття". А враховуючи кількість атак і те, що Київ від них потерпає чи не найбільше, нікого не здивує, якщо незабаром з'являться "рейтинги укриттів". Це як щось на кшталт рейтинги закладів, де смачно годують тощо.

Куди сходити в Києві, мем

Також були жарти і те, що усі навколо кажуть людям, що світ не обертається навколо них, однак дрони точно "обертаються навколо столиці". До слова, це добре демонструє і карта з "шахедами".

Мем з картою атаки "шахедів"

Найбільше від нічних атак потерпає режим сну українців, але і тут вони жартують. Адже громадяни України "не терплять жодних режимів". Ще були люди, які цікавились, чи реально в очі Батьківщини-матері на Арсенальній вставити лазери, аби вона збивала дрони.

Мем про режим сну

Меми про атаку на Київ

До слова, навіть безхатьки стають героями мемів про атаки по Україні, адже вони дуже завзято вболівають за ППО, яка намагається збити дрони. Не оминули в мемах і те, що 4 липня США святкують День незалежності.

Українці жартують про День незалежності США

Українці жартують про обстріли

Мем про обстріл України

Нагадаємо, що у мережі не вщухає хвиля сатиричних мемів, спричинена нещодавньою телефонною розмовою між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Українці влучно висміяли абсурдність, непрозорість і політичний підтекст цих дипломатичних маневрів.

Раніше "Телеграф" робив підбірку яскравих мемів про загострення конфлікту між Москвою та Баку.