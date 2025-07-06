Серйозна ДТП з машиною поліцейських сталася під Києвом (відео та всі деталі)
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Правоохоронці встановлюють всі обставини
У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового поліцейського автомобіля. Подія була у Калиті Броварського району.
Про це повідомляють у ЗМІ Броварів. "Телеграфу" повідомили, що у поліцейській автівці було двоє людей і вони постраждали, більше подробиць невідомо.
За повідомленнями місцевих селища, поліцейська автівка нібито переслідувала мотоцикліста по вузьких вулицях населеного пункту.
"Мотоцикліст нібито порушив правила дорожнього-руху, а погоня призвела до зіткнення поліцейської автівки з синім автомобілем", — пишуть в іншому виданні.
Інцидент стався на перехресті вулиць Козацька та Шевченка. Журналістка "Телеграфу" каже, що інфраструктура Калити — це дійсно в основному вузькі вулиці з одностороннім рухом.
На місці події працюють відповідні служби. Фотографії та відео з місця пригоди показують пошкоджений поліцейський автомобіль біля приватного домогосподарства.
Деталі інциденту та можливі постраждалі наразі уточнюються. Поліція проводить розслідування обставин ДТП.
Раніше "Телеграф" писав, що в Угорщині перекинувся автобус з дітьми з України.