В Угорщині перекинувся автобус з дітьми з України: багато постраждалих, є важкі

На місці працюють правоохоронні органи

Рано-вранці у неділю, 6 липня, в Угорщині сталася ДТП — автобус із українськими дітьми з'їхав з дороги та перекинувся на бік. Аварія сталася близько п'ятої години ранку на автодорозі 442 між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.

В автобусі перебувало 77 осіб, з яких 19 отримали травми. Про це повідомило Посольство України в Угорщині на своїй сторінці у фейсбуці.

Четверо постраждалих мають важкі поранення, решта — легкі травми. За повідомленнями, серед постраждалих 17 неповнолітніх громадян України. Загиблих у результаті аварії немає.

Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш. Решту пасажирів розмістили в Будинку культури міста Кунсентмартон — там місцева влада забезпечила їм тимчасове розташування та сніданок.

Фото з місця аварії

Приблизне місце, де сталася ДТП

На місці події працюють рятувальні служби. Посол України в Угорщині Федір Шандор та українські консули прибули на місце аварії для надання оперативної допомоги українським громадянам. Обставини аварії з'ясовують угорські оперативні служби.

Офіційне звернення посольства

Раніше "Телеграф" писав, що на заході Франції розбився автобус з українськими школярами. Є загиблі, багато постраждалих.