Серьезное ДТП с машиной полицейских произошло под Киевом (видео и все детали)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правоохранители устанавливают все обстоятельства
В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного полицейского автомобиля. Событие было в Калите Броварского района.
Об этом сообщают в СМИ Броваров. "Телеграфу" сообщили, что в полицейском автомобиле было два человека и они пострадали, больше подробностей неизвестно.
По сообщениям местных поселка, полицейский автомобиль якобы преследовал мотоциклиста по узким улицам населенного пункта.
"Мотоциклист якобы нарушил правила дорожного движения, а погоня привела к столкновению полицейского автомобиля с синим автомобилем", — пишут в другом издании.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Казачья и Шевченко. Журналистка "Телеграфа" говорит, что инфраструктура Калиты – это действительно в основном узкие улицы с односторонним движением.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Фотографии и видео с места происшествия показывают поврежденный полицейский автомобиль возле частного домохозяйства.
Детали инцидента и возможные пострадавшие в настоящее время уточняются. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.
Ранее "Телеграф" писал, что в Венгрии перевернулся автобус с детьми из Украины.