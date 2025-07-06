Серьезное ДТП с машиной полицейских произошло под Киевом (видео и все детали)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного полицейского автомобиля. Событие было в Калите Броварского района.

Об этом сообщают в СМИ Броваров. "Телеграфу" сообщили, что в полицейском автомобиле было два человека и они пострадали, больше подробностей неизвестно.

По сообщениям местных поселка, полицейский автомобиль якобы преследовал мотоциклиста по узким улицам населенного пункта.

"Мотоциклист якобы нарушил правила дорожного движения, а погоня привела к столкновению полицейского автомобиля с синим автомобилем", — пишут в другом издании.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Казачья и Шевченко. Журналистка "Телеграфа" говорит, что инфраструктура Калиты – это действительно в основном узкие улицы с односторонним движением.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Фотографии и видео с места происшествия показывают поврежденный полицейский автомобиль возле частного домохозяйства.

Детали инцидента и возможные пострадавшие в настоящее время уточняются. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.

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