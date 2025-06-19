У Дніпрі на крадіжці у магазині спіймали родину мажорів. У ДТП із сином сімейства нещодавно загинула дівчинка

18-річному хлопцю та батьку вже оголосили підозру

У Дніпрі поліція затримала та оголосила підозру двох чоловікам за крадіжку в супермаркеті на кругленьку суму. Слідчі не називають імен підозрюваних, однак у мережі пишуть, що йдеться про 18-річного Арсенія Бессонова, який збив на смерть дитину торік, та його батька.

Як повідомляє поліція Дніпропетровщини, чоловіки за два дні винесли з місцевого супермаркету продуктів на майже 10 тисяч грн. Аналізуючи фото, можна дійти висновку, що йдеться про магазин АТБ, який, до слова, не має так званих антикрадійних воріт.

"Батько з сином протягом двох днів вчинили крадіжки у торгівельному закладі, розташованому в Шевченківському районі міста. Загальна сума завданих збитків становить майже 10 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Арсенія Бессонова та батька затримали за крадіжку у Дніпрі

Арсеній Бессонов затриманий за крадіжку у Дніпрі

За даними слідства крадіжки стались у кінці травня, тоді чоловіки набрали у магазині продуктів і вийшли з ними не заплативши. Факт злочину зафіксували камери супермаркету та охорона.

"Злодіями виявилися 55-річний чоловік та його 18-річний син, які вже є фігурантами інших кримінальних проваджень. Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", — додали в поліції.

Знімок з камер відеоспостереження

Нагадаємо, що у грудні 2024 у Дніпрі водій BMW налетів на Ford, в якому було троє дітей, загинула 10-річна дівчинка. Тоді у мережі писали, що за кермом BMW нібито перебував 17-річний мажор, чий батько має дуже неоднозначну репутацію у місті. Однак поліція не розголошувала імена підозрюваних в цій справі.

Під час засідання суду у грудні Арсенію Бессонову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Йому інкримінували ненадання допомоги потерпілим, що загрожує увʼязненням на строк до 5 років. На той момент Арсеній уже мав три протоколи, які розглядаються у судах, – про скоєння ДТП, що сталося раніше, про залишення місця аварії та про кермування без прав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що BMW з двома п'яними жінками ледь не збила дітей у Дніпрі.