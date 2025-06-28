Заржавілий луна-парк та пусті пляжі. Як зараз виглядає окупована Росією Білосарайська коса (відео)

До вторгнення сюди приїздили тисячі туристів

Усі українські курорти на узбережжі Азовського моря опинились в російській окупації, яка фактично знищила їх. У мережі показали свіжі кадри з Білосарайської коси.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що Білосарайську косу було окуповано ще у 2022 році і за цей час її пляжі перетворились на дике узбережжя.

На відео, яке поширюють у мережі видно, що біля моря в розпал літа та сезону немає людей. Пляж майже пустий, попри чисту воду та красу цього узбережжя. До 2022 року Білосарайська коса була досить популярним курортом через протяжність пляжу та мілководність моря. Зараз же туристи сюди майже не приїжджають, а місцеві ходять на пляж вкрай рідко.

Білосарайська коса

Білосарайська коса на карті

На другому ролику показують центр села, де знаходиться луна-парк з різними атракціонами. Однак зараз кадри цього парку більше лякають, адже видно, що атракціони вже пошарпані, поїдені іржею тощо. До слова, на обох відео людей майже немає, складається враження, що вулиці коси взагалі пустують.

Білосарайська коса до окупації

Білосарайська коса

Додамо, що Білосарайська коса на узбережжі Азовського моря всього за 25 кілометрів від Маріуполя. Довжина всієї цієї коси 14 кілометрів, а ширина біля самої основи 13 кілометрів, далі, йдучи в море, вона поступово звужується. Завдяки такій протяжності та мілководдю, тут зазвичай була чиста вода та спокійне море. Окрім того, на косі ще й був заповідник з лебедями, куликами, чайками тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярна Кирилівка занепадає в окупації. У мережі з'явились свіжі кадри з курорту.