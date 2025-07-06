Без слез на поселок и не глянешь

Полуостров Крым оккупирован Россией с 2014 года. За это время курорт не развивался, а только разрушался. Даже сами жители, которые в свое время поддерживали "русский мир", уже активно жалуются на катастрофическое состояние одного из самых популярных курортов — Симеиз.

В ТикТок появились видео, демонстрирующие полный беспорядок инфраструктуры курорта. Детальнее в материале "Телеграфа".

"Дойти до пляжа и не сломать ноги – настоящий квест"

Люди жалуются, что дойти до пляжа и не сломать ноги — настоящий квест. На видео заметно, что лестница к воде в катастрофическом состоянии, их бы должны были отремонтировать, проверить до открытия сезона, но вероятнее, что Путин использует полуостров, как военную базу, а те "обещания" об отдыхе и дорогой жизни так и осталось лапшой на ушах крымчан.

Отдыхающие пишут, что за 12 лет оккупации ничего не изменилось – все разворовали и разрушили. Выглядит Симеиз как картинка из фильма ужасов. Оно и не удивительно, потому что там, где ступает нога русского солдата — это боль и разрушение.

От переполненных пляжей до пустыни

Жители вспоминают, что до оккупации пляжи Симеиза трещали по швам — негде яблоку упасть. Сейчас они показывают, что пляжи абсолютно пусты. В море не купается много людей.

Война и страх за свою жизнь не дают возможности местным побывать у моря, которое оккупанты даже там успели разрушить. Напомним, что этой зимой в Черное море произошла утечка большого количества мазута. Вымерла рыба, дельфины, все живое.

Стоит добавить, что эта местность очень красивая и фантастическая – природа сотворила чудеса. Сейчас кадры из временно оккупированного Крыма выглядят как в ужастике.

Реакция людей

Ирония судьбы заключается в том, что те же россияне, которые когда-то искренне радовались "возвращению Крыма домой", теперь с горечью констатируют полный провал оккупационной политики. Их жалобы и ностальгические упоминания об украинских временах красноречиво свидетельствуют о том, что Крым скучает по Украине.

Комментарии разочарованных русских туристов стали ярким доказательством того, что русский мир оказался обычным миражом. Вместо обещанного расцвета полуостров получил только разрушение, преступность и деградацию.

Эти настроения среди самих окупантов и их сторонников лишь подтверждают неизбежность — Крым непременно вернется в родную украинскую гавань. Остров органически принадлежит Украине, и только освобождение от российской оккупации может восстановить его статус настоящей жемчужины Черного моря.

Что был за курорт до оккупации

Это курортный город Симеиз, расположенный на южном побережье Крыма в Ялтинском регионе.

Симеиз в Крыму

До 2014 года Симеиз был одним из самых популярных и престижных курортов Крыма. Этот живописный городок у подножия горы Кошка ежегодно принимал более 200 тысяч отдыхающих. В пик летнего сезона курорт посещали до 50 тысяч туристов одновременно.

Симеиз к оккупации России

Симеиз славился своими пляжами, чистым морем, развитой инфраструктурой и уникальными достопримечательностями. Здесь размещалось более 80 отелей, пансионатов и санаториев, десятки ресторанов и кафе, развлекательные центры и аквапарки.

Как оккупанты уничтожили курорт

После оккупации 2014 года российские военные превратили весь Крымский остров на сплошную военную базу. Вместо развития туристической отрасли, оккупанты направили все ресурсы на милитаризацию региона.

Российские чиновники и военные систематически обворовывали бюджетные средства, предназначенные для развития инфраструктуры. Отели и санатории были разграблены, оборудование украдено или уничтожено. Коммунальные сети не ремонтировались годами, пляжная инфраструктура полностью деградировала.

Оккупанты превратили курортные зоны в склады боеприпасов и позиции для военной техники. Лучшие гостиницы и санатории были реквизированы для нужд русской армии. Туристический бизнес был фактически уничтожен из-за международных санкций и отсутствия инвестиций.

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