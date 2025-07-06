"Підмога з Марса": дивний слід у небі над Одесою та Кримом переполошив українців (фото та відео)

У мережі вже поділилися здогадками

У небі над південними областями України помітили незвичайний слід у небі. Першими про це повідомили мешканці Одеси якраз у той час, коли над областю було оголошено загрозу застосування балістики.

Відповідні фото та відео оприлюднили місцеві telegram-канали. Згодом з’явилися повідомлення про те, що аналогічний слід був помітний над Миколаєвом, Херсоном та над окупованим Кримом.

Згідно з повідомленнями з мережі, невідомий об’єкт бачили над Чорним морем, але інформації про те, що це було не надходило.

Пізніше з’явилися припущення, що це був слід запуску ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Втім, згідно з розкладом найближчий запуск буде лише 8 липня.

Найімовірнішим поясненням явища може бути перехоплення балістичної ракети на кшталт "Іскандер" на висоті понад 40 кілометрів. У цьому випадку вигини траєкторії можуть пояснюватися зустріччю з ракетою-перехоплювачем. За іншою версією це може бути якийсь великий шматок космічного сміття, проте зазвичай вони летять прямою траєкторією без вигинів. Підтвердження жодної з версій немає.

У мережі тим часом вже жартують про інопланетян та допомогу НАТО.

У мережі жартують про інопланетян

Раніше "Телеграф" розповідав, що 10 липня над Україною можна побачити повний місяць. Окрім цього в той же час у небі можна буде побачити Венеру у Золотих воротах екліптики.