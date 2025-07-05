Побачать тільки пильні спостерігачі: над Україною в липні буде зоряний дощ

Якщо придивитись, можна встигнути загадати бажання

Спостерігати за метеорними потоками в Україні останні роки дуже складно — в небі багато ворожих дронів, а вночі не вийти через комендантську годину. Якщо ж ви маєте таку можливість в кінці липня можна побачити метеорний потік Дельта-Акваріїди.

В Україні він буде помітний не дуже добре — найкраща локація для спостереження тропічні широти, але поодинокі падаючі зорі помітити можна і з нашої країни. Перші метеори можна відслідкувати вже з 20 липня, однак молодик 24 липня дасть більше можливостей для спостереження.

Пікові дати — 29-30 липня. Можна побачити до 20 метеорів на годину. До 10% з них лишають на нічному небі стійкі променисті розчерки. Частково метеорний потік збігається по часу з сильнішим метеорним потоком Персеїди на початку серпня. Потік Дельта-Акваріїди найкраще спостерігати, орієнтуючись на південний схід з пізнього вечора до світанку. Знаходитись треба в горах або на рівнині, де немає світлового забруднення. Для спостереження можна використати бінокль чи телескоп, однак метеори видно і без них.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 10 липня над Україною можна побачити повний місяць. Цю повню в Америці називають "оленячою". Окрім неї в цей час в небі можна побачити Венеру в Золотих воротах екліптики.