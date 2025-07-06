"Подмога с Марса": странный след в небе над Одессой и Крымом переполошил украинцев (фото и видео)
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В сети уже поделились догадками
В небе над южными областями Украины заметили необычный след в небе. Первыми об этом сообщили жители Одессы как раз в то время, когда над областью была объявлена угроза применения баллистики.
Соответствующие фото и видео обнародовали местные telegram-каналы. Позже появились сообщения о том, что аналогичный след был заметен над Николаевом, Херсоном и над оккупированным Крымом.
Согласно сообщениям из сети, неопознанный объект видели над Черным морем, однако информации о том, что это было не поступало.
Позже появились предположения о том, что это был след запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Впрочем, согласно расписанию, ближайший запуск будет лишь 8 июля.
Наиболее вероятным объяснением явления может быть перехват баллистической ракеты вроде "Искандер" на высоте более 40 километров. В этом случае изгибы траектории могут объясняться встречей с ракетой-перехватчиком. По другой версии это может быть некий крупный кусок космического мусора, однако обычно они летят по прямой траектории без изгибов. Подтверждения ни одной из версий нет.
В сети тем временем уже шутят об инопланетянах и подмоге НАТО.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 10 июля над Украиной можно увидеть полнолуние. Кроме этого в то же время в небе можно будет увидеть Венеру в Золотых воротах эклиптики.