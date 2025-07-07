Двоповерховий автобус з людьми перекинувся під Дніпром, без жертв не обійшлося (фото)

Слідство вже відкрило кримінальне провадження

На Днепропетровщині у ДТП потрапив двоповерховий пасажирський автобус. Він перекинувся вранці сьомого липня — внаслідок цього майже 30 людей постраждали, а один чоловік загинув.

Наслідки аварії показали в ДСНС області. Автобус перекинувся поблизу селища Петриківка. Частину людей зсередини автобуса довелось деблоковувати рятувальникам.

Петриківка на карті

Надзвичайники допомогли дістати шістьох людей. Загалом за допомогою до медиків звернулись 28 постраждалих.

Постраждалих доправили до лікарень

Перевернутий двоповерховий автобус

ДТП сталася рано вранці, близько п'ятої години. Поліція попередньо звітує що водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням. Через це автобус винесло за межі дороги та він перекинувся. За даними поліції, загиблий — пасажир автобуса. Також госпіталізації потребували через тілесні ушкодження 17 з 28 постраждалих, кажуть правоохоронці.

Автобус злетів у кювет

Нараз слідчі вивчають всі обставини події, докази тощо. Кримінальне провадження відкрите за статтею 286 (частина 2) ККУ через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині перекинувся автобус з дітьми. Ним їхали на фестиваль діти з дитячого ансамблю зі Львова.