Двухэтажный автобус с людьми перевернулся под Днепром, без жертв не обошлось (фото)

Следствие уже открыло уголовное производство

В Днепропетровской области в ДТП попал двухэтажный пассажирский автобус. Он перевернулся утром седьмого июля — в результате этого почти 30 человек пострадали, а один человек погиб.

Последствия аварии показали в ГСЧС области. Автобус перевернулся вблизи поселка Петриковка. Часть людей внутри автобуса пришлось разблокировать спасателям.

Петриковка на карте

Спасатели помогли достать шесть человек. Всего за помощью к медикам обратились 28 пострадавших.

Пострадавших доставили в больницы

Перевернутый двухэтажный автобус

ДТП произошло рано утром, около пяти часов. Полиция предварительно отчитывается, что водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением. Поэтому автобус вынесло за пределы дороги и он перевернулся. По данным полиции, погибший – пассажир автобуса. Также в госпитализации нуждались в телесных повреждениях 17 из 28 пострадавших, говорят правоохранители.

Автобус взлетел в кювет

В настоящее время следователи изучают все обстоятельства происшествия, доказательства и т.п. Уголовное производство открыто по статье 286 (часть 2) УКУ из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека и телесные повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Венгрии опрокинулся автобус с детьми. Им ехали на фестиваль дети из детского ансамбля из Львова.