"Путін опинився у пастці": Бабченко розповів про стратегічну помилку Кремля

Кремль зробив неправильні висновки і тепер за це розплачуватиметься

Володимир Путін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом зробив стратегічну помилку і це може коштувати йому просування на фронті. Швидше за все, росіянам вдасться захопити ще кілька дрібних населених пунктів, але навіть Покровськ в окупацію не потрапить.

Таку думку висловив "Телеграфу" журналіст Аркадій Бабченко. За його словами, Путін поставив усе, що у нього було на свій "літній наступ", проте за два місяці його проведення якихось результатів показати не вдалося.

Бабченко припускає, що через якусь неправильну інформацію в Кремлі сильно переоцінили своє становище на фронті, а тому вирішили начхати на думку Трампа. Журналіст наголошує, що американський президент "розстелив червону доріжку" перед Росією, але та сприйняла це як слабкість.

"Путін, як будь-який диктатор, переоцінив свої можливості. Він зрозумів, що Трамп слабкий, що він завжди здає назад", — розповів він.

Бабченко зазначив, що Трамп точно не полюбив Україну та президента Володимира Зеленського, до якого він має особисту ворожість. Однак глава Білого дому тепер точно охолонув до Москви.

"Розмова закінчена. Трампа ти втратив, сил на новий наступ немає, окрім як мобілізацію оголошувати. Із залізом все погано, залізо треба накопичувати ще рік-два. Дональд Фредович тебе вже зовсім не любить як раніше. Нобелівську премію ти йому обломив, а з нарцисами так не можна", — сказав він.

Журналіст вважає, що після провалу літнього наступу відбудеться заморожування фронту поточною лінією, проте це буде не назавжди. Адже Путіну перемир’я потрібне лише для того, щоб перебудувати армію.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ вважають, що метою російського літнього наступу буде Костянтинівка. Місто вже прострілюється дронами.