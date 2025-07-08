"Путин оказался в ловушке": Бабченко рассказал о стратегической ошибке Кремля

Кремль сделал неправильные выводы и теперь будет за это расплачиваться

Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом совершил стратегическую ошибку и это может стоить ему продвижения на фронте. Скорее всего россиянам удастся захватить еще несколько мелких населенных пунктов, но даже Покровск в оккупацию не попадет.

Такое мнение "Телеграфу" высказал журналист Аркадий Бабченко. По его словам, Путин поставил всё, что у него было на свое "летнее наступление", однако за два месяца его проведения каких-то результатов показать не удалось.

Бабченко предполагает, что из-за какой-то неправильной информации в Кремле сильно переоценили свое положение на фронте, а потому решили наплевать на мнение Трампа. Журналист подчеркивает, что американский президент "расстелил красную дорожку" перед Россией, но та восприняла это как слабость.

"Путин, как любой диктатор, переоценил свои возможности. Он понял, что Трамп слабак, что он всегда сдает назад", — рассказал он.

Бабченко отметил, что Трамп точно не полюбил Украину и президента Владимира Зеленского, к которому у него есть личная неприязнь. Однако глава Белого дома теперь точно охладел к Москве.

"Разговор закончен. Трампа ты потерял, сил на новое наступление нет, кроме как мобилизацию объявлять. С железом всё плохо, железо надо накапливать еще год-два. Дональд Фредович тебя уже совсем не любит как раньше. Нобелевскую премию ты ему обломил, а с нарциссами так нельзя", — сказал он.

Журналист считает, что после провала летнего наступления произойдет замораживание фронта по текущей линии, однако это будет не навсегда. Ведь Путину перемирие нужно лишь для того, чтобы перестроить армию.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ считают, что целью российского летнего наступления будет Константиновка. Город уже простреливается дронами.