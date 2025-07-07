Потрібно більше батарей: Ігнат пояснив, чому Patriot не може перехопити усі російські ракети

Окупанти вже давно атакують не тільки з різних напрямків, але й різними засобами повітряного нападу

Зенітний ракетний комплекс Patriot американського виробництва значно досконаліший за радянські системи С-300, які були на озброєнні України до початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте навіть він не здатний збити абсолютно усі ракети, які є в його радіусі дії, через складність одночасного ураження багатьох мішеней.

Про це розповіли речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та оператор ЗРК Patriot на ім'я Георгій в інтерв'ю фонду "Повернись живим". Георгій зокрема підтвердив, що цілі, які запускають росіяни, роблять все, щоб їх не вдалося збити.

"Звичайно, є різниця між цілями, тому що цілі рухаються з різними швидкостями, з різною висотою. Одні маневрують, інші не маневрують. Тому, звісно, що є складність по роботі з різними типами цілей", – сказав він.

Ігнат нагадав, що окупанти вже давно атакують не тільки з різних напрямків, але й різними засобами повітряного нападу. Одночасно можуть прилетіти "Кинджал", "Калібри", Х-101 та балістика. Все це потрібно збивати, а ракети залітають з різних боків, на різних висотах та різних швидкостях. Тому потрібно значно більше батарей, ніж зараз має Україна, щоб ефективно прикривати міста та важливі об'єкти.

"І якщо залітають вони з різних боків, різними засобами, це створює певну проблематику. Тому щоб захищати великі міста, міста-мільйонники, потрібно не одну батарею, не дві, а декілька. Можливо, більше. Тому що, якщо закриваєш один напрямок, а летять з різних сторін, це надзвичайно важко робити. Тому, на жаль, збити все неможливо, як показує навіть той самий досвід Ізраїлю. Але ефективність ППО взагалі за всіма там світовими канонами була: якщо там понад 30% збивають, то вже можна вже вважати успішною роботою ППО, особливо таких цілей, як балістика", – пояснив він.

Зазначимо, раніше керівник "Повернись живим", військовий експерт Тарас Чмут назвав залежність Patriot від постачання боєприпасів з США головною проблемою та слабкістю української ППО.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. Спочатку у Білому домі підтвердили, що таке рішення прийнято, але побачивши розмах скандалу, різко "дали задню" та спростували, що повністю припинили постачання зброї Україні. Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону.

Після цього 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. Деякі ЗМІ вже назвали її "дуже хорошою і позитивною". ЗМІ та експерти припускають, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.