У Трампа спитали, чи допоможе він Україні так, як Ізраїлю: довелося відповідати

Трамп знову заявив, що війни не було б, якщо він був би президентом Сполучених Штатів на той момент

Президент США Дональд Трамп змушений був відповідати на питання журналістів, чому він не допомагає Україні так, як допомагає Ізраїлю. Трамп у відповідь заявив, що це неправда – мовляв, він дуже багато допомагає Києву.

Під час брифінгу для преси на борту літака Air Force One Трампа запитали, чому США не надає Україні так, як вони роблять це для Ізраїлю. Трамп сказав, що це не так, а потім знову почав повторювати, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито не було б, якби він був президентом у 2022 році.

"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз", – заявив він.

При цьому президент США повторив, що нещодавно мав "дуже гарну телефонну розмову" з президентом України Володимиром Зеленським. А от спілкування з російським правителем Володимиром Путіним залишило Трампа глибоко розчарованим.

Зазначимо, Трамп став більш реалістичним у своїх оцінках щодо війни в Україні. Так, нещодавно американський президент визнав, що він не здатний швидко припинити бойові дії між Києвом та Москвою. Під час передвиборчої кампанії американський президент обіцяв закінчити війну за 24 години, проте пізніше визнав, що це було "перебільшенням" та назвав власну заяву "сарказмом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість поновити постачання зброї Україні, включно з ракетами Patriot. Його розмова з президентом Володимиром Зеленським 4 липня позитивно вплинула на це рішення. Сам Трамп підтвердив, що може це зробити, сказавши, що він не припиняв допомогу Україні. Варто відзначити, що тут Трамп не збрехав: за даними ЗМІ, відповідальний за рішення припинити допомогу Україні – колишній телеведучий Піт Хегсет, якому пощастило стати міністром оборони.