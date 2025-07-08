Мав зв’язати береги та розвантажити трафік, але досі оповитий проблемами: де в Києві цей міст (фото)

Він став є одним з найважливіших транспортних вузлів української столиці

Цей унікальний комбінований об'єкт з'єднує правий і лівий береги Дніпра, забезпечуючи безперебійне сполучення для мільйонів киян та гостей столиці. Мова про Дарницький залізнично-автомобільний міст, відомий також як "міст Кирпи", він є однією з найважливіших транспортних споруд Києва.

Конструкція моста поєднує дві залізничні колії та автомобільну дорогу з шістьма смугами руху — по три в кожному напрямку. Пропускна здатність цієї транспортної артерії вражає: до 60 тисяч автомобілів та 120 пар поїздів на добу. Такі показники роблять міст ключовим елементом транспортної інфраструктури столиці.

Звідки така назва

Дарницький залізнично-автомобільний міст отримав неофіційну назву "міст Кірпи" на честь Георгія Кірпи — міністра транспорту України, який став ініціатором і одним із головних натхненників будівництва цього масштабного інфраструктурного проєкту. Саме за його активної підтримки та під його керівництвом у 2004 році розпочалося зведення мосту, що мав значно покращити транспортне сполучення через Дніпро в Києві.

Історія будівництва

Отже, будівництво моста розпочалося у 2004 році. Проєкт реалізовувався поетапно протягом майже десятиліття. Залізничний рух було відкрито 27 вересня 2010 року, що стало важливою віхою для транспортного сполучення столиці. Автомобільний рух з лівого берега на правий запрацював 17 грудня того ж року. Повне відкриття авторуху з правого на лівий берег відбулося 31 травня 2011 року. Остаточне завершення об'єкта настало в липні 2023 року з введенням з'їздів на набережну лівого берега.

Автомобільна частина мосту починається від Столичного шосе з виходом на Бориспільське шосе, а залізнична частина охоплює територію від станції "Київ-Пасажирський" до Дарницького вокзалу.

Дарницький залізнично-автомобільний міст

Особливості конструкції

Новий міст побудований поряд з колишнім Дарницьким залізничним мостом, зведеним у 1949 році виключно для залізничного руху. Інженери повторили обриси старого моста, щоб не створювати перешкод для судноплавства на Дніпрі.

Конструкція моста одноярусна: залізничні колії розташовані в арковім прорізі посередині, а автомобільні смуги — по боках. Залізничне полотно знаходиться на 1,5 метра нижче автодороги, що забезпечує оптимальну організацію транспортних потоків.

Дарницький залізнично-автомобільний міст

За час будівництва було зведено 35 опор, змонтовано 13,6 тисячі тонн металоконструкцій та укладено 31,2 тисячі квадратних метрів асфальтового покриття. Ці цифри свідчать про масштабність та складність проєкт.

Виклики та досягнення

Попри значущість проєкту, будівництво супроводжувалося низкою скандалів та технічних складнощів, включаючи питання проєктування опор та фінансові суперечки. Проте міст було успішно введено в експлуатацію, і зараз він перебуває на балансі ПАТ "Укрзалізниця". Через це виникає проблема вводу в експлуатацію (дуже складні бюрократичні процедури). Тобто, його не можуть передати міст на баланс міста, а київські комунальники не мають права навіть чистити його від снігу.

Дарницький залізнично-автомобільний міст

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