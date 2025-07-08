Должен был связать берега и разгрузить трафик, но до сих пор окутан проблемами: где в Киеве этот мост (фото)

Он стал одним из важнейших транспортных узлов украинской столицы.

Этот уникальный комбинированный объект соединяет правый и левый берега Днепра, обеспечивая бесперебойное соединение для миллионов киевлян и гостей столицы. Речь о Дарницком железнодорожно-автомобильном городе, известном также как "мост Кирпы", который является одним из важнейших транспортных сооружений Киева.

Конструкция моста объединяет два железнодорожных пути и автомобильную дорогу с шестью полосами движения — по три в каждом направлении. Пропускная способность этой транспортной артерии впечатляет: до 60 тысяч автомобилей и 120 пар поездов в сутки. Такие показатели делают мост ключевым элементом транспортной инфраструктуры столицы.

Откуда такое название

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост получил неофициальное название "город Кирпы" в честь Георгия Кирпы — министра транспорта Украины, который стал инициатором и одним из главных вдохновителей строительства этого масштабного инфраструктурного проекта. Именно при его активной поддержке и под его руководством в 2004 году началось строительство моста, который должен значительно улучшить транспортное сообщение через Днепр в Киеве.

История строительства

Итак, строительство моста началось в 2004 году. Проект реализовывался поэтапно на протяжении почти десятилетия. Железнодорожное движение было открыто 27 сентября 2010, что стало важной вехой для транспортного сообщения столицы. Автомобильное движение с левого берега на правый заработало 17 декабря того же года. Полное открытие автодвижения с правого на левый берег состоялось 31 мая 2011 года. Окончательное завершение объекта наступило в июле 2023 г. с вводом съездов на набережную левого берега.

Автомобильная часть моста начинается от Столичного шоссе с выходом на Бориспольское шоссе, а железнодорожная часть охватывает территорию от станции "Киев-Пассажирский" до Дарницкого вокзала.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост

Особенности конструкции

Новый мост построен рядом с бывшим Дарницким железнодорожным мостом, возведенным в 1949 году исключительно для железнодорожного движения. Инженеры повторили очертания старого моста, чтобы не создавать препятствий для судоходства на Днепре.

Конструкция моста одноярусная: железнодорожные пути расположены в арочном проеме посередине, а автомобильные полосы — по бокам. Железнодорожное полотно находится на 1,5 метра ниже автодороги, что обеспечивает оптимальную организацию транспортных потоков.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост

За время строительства было возведено 35 опор, смонтировано 13,6 тысячи тонн металлоконструкций и заключено 31,2 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Эти цифры свидетельствуют о масштабности и сложности проекта.

Вызовы и достижения

Несмотря на значимость проекта, строительство сопровождалось рядом скандалов и технических сложностей, включая вопросы проектирования опор и финансовые споры. Однако мост был успешно введен в эксплуатацию, и сейчас он находится на балансе ПАО "Укрзализныця". Из-за этого возникает проблема ввода в эксплуатацию (очень сложные бюрократические процедуры). То есть, его не могут передать мост на баланс города, а киевские коммунальщики не имеют права даже чистить его от снега.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост

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