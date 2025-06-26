Коли Трамп зважиться на удар по Росії? Штучний інтелект назвав 3 умови та оцінив шанси

Чи здатен Дональд Трамп розвернути курс США щодо Кремля?

Американський президент Дональд Трамп продовжує вважати, що російський лідер Володимир Путін "просто заплутався". На такому тлі посилення санкцій проти РФ або навіть американський удар по Росії малоймовірні.

"Телеграф" попросив штучний інтелект проаналізувати можливі причини, що б змусило Дональда Трампа вести жорсткішу політику. ChatGPT назвав три можливі умови за яких це б могло статися. Для кожної з них він також запропонував можливі сценарії реалізації.

Якщо Росія прямо порушить американські інтереси

Ігнорувати пряму загрозу США Трамп не зможе. В разі, якщо Росія завдасть кібератаки на критичну інфраструктуру, нападе на країну союзника США по Альянсу, втрутиться у вибори в США чи занадто зблизиться з Китаєм в певних сферах, це може стати тригером для Трампа.

ChatGPT аналізує можливість запровадження санкцій щодо РФ

На першому місці для Трампа - безпека США

Якщо Трамп побачить політичну доцільність чи особисту вигоду

Дональд Трамп турбується про імідж і завжди шукає вигоду. Він може жорсткіше діяти у разі, якщо це дасть йому можливість показати себе лідером у боротьбі, стане частиною угоди з Китаєм чи Європою або ж у разі внутрішнього тиску — зі сторони Конгресу, партії тощо.

В разі застосування зброї масового ураження або геноциду

Звірства російської армії, використання ядерної або хімічної зброї масового ураження Росією в Україні можуть спричинити реакцію з боку Трампа.

Причини, які можуть змусити Трампа діяти жорсткіше

Важливо розуміти, що подібні сценарії ШІ вважає малоймовірними, як і посилення тиску з боку Трампа на Путіна. Цьому є кілька причин — симпатія американського лідера до російського, прагнення уникати прямого конфлікту, адже РФ — ядерна держава, а також бажання домовитися з Путіним, попри інтереси України.

Чому посилення тиску на РФ з боку США малоймовірне

Загалом, Трамп зосереджений на досягненні угоди. Найімовірнішим сценарієм його дій ШІ називає тиск, як на Росію, так і на Україну для швидшого замороження війни.

Трамп думає про угоди

Раніше "Телеграф" розповідав, що ставлення Трампа до українського лідера Володимира Зеленського могло пом'якшитися. На саміті НАТО вони встигли провести офіційну зустріч. Зокрема говорили про закупівлю зброї.