Под его музыку мурашки были у всех: умер легендарный украинский композитор

Стало известно о смерти украинского композитора Игоря Поклада

Умер известный украинский композитор и опермейстер, Герой Украины Игорь Поклад. Ему было 83 года. О смерти маэстро сообщила в Facebook его жена Светлана.

"Вот и все… Любила, люблю и буду любить всегда… Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу", — написала Светлана Поклад.

Игорь Поклад был лауреатом Шевченковской премии, заслуженным деятелем искусств в советской Украине, а звание Народного артиста Украины получил в 1997 году. С 2021 года Поклад — Герой Украины, а в 2024 году стал Национальной легендой Украины.

Композитора знают, как как автора хитов "Кохана", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", которые вызывали мурашки по коже у целых поколений. Также Игорь Поклад был композитором музыки к десяткам кинофильмов.

Известно, что в 2024 году свет увидела книга с мемуарами Игоря Поклада "По ту сторону рояля", в которой он среди прочего рассказал о пережитой оккупации Киевщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как умер автор хита "Девчонка-девчоночка" Женя Белоусов. Он родился в Украине, но стал звездой советских дискотек.