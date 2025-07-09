Це може зіпсувати настрій українцям вже 13 та 14 липня. Про що попереджають

Сонце знову підготувало "сюрприз"

Магнітна буря наразі знизила свою силу і на Землі тримається низька сонячна активність. Однак вчені кажуть, що вже незабаром може розпочатись новий геомагнітний шторм.

Велика діра, яка розташована на екваторі Сонця, повертається "обличчям" до Землі. Сонячний вітер, що тече з діри, може досягти нашої планети 13-14 липня і спричинити геомагнітну бурю класу G1, тобто 5-бальну, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас за даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі Земля не знаходиться під впливом магнітної бурі, адже тримається низька сонячна активність.

Чи вирують на Землі магнітні бурі

Така геомагнітна ситуація має протриматись і найближчими днями. Однак погода на Сонці змінюється кожні 10 хвилин, а тому прогноз щодо магнітних бур не остаточний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого категорично не можна робити у середу, 9 липня. Серед заборон є — не працювати на землі, не пліткувати та не ображати інших.