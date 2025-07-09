Що не можна робити 9 липня, аби не опинитися у біді

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У середу, 9 липня, за новим стилем, християни згадують єпископа Тавроменійського, святого мученика Панкратія. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 22 липня.

Панкратій народився в Антіохії Сирійській у єврейській родині. Його батьки повірили у Спасителя після того, як він зійшов на небо. Панкратія похрестили апостоли в Антіохії. Згодом він став учнем апостола Петра, після чого почав поширювати віру в Ісуса Христа.

Певний час святий вів усамітнене життя у Понтійських горах. Завдяки Петру Панкратій став митрополитом на Сицилії. Він збудував там церкву і навертав людей до християнства. Чоловік загинув від рук язичників, які закидали його камінням.

Традиції та прикмети 9 липня

У цей день віряни йдуть на літургію до храму, де моляться до мученика Панкратія. Люди просять про покращення здоров'я, мир в країні та захист від лихого. У народі наші предки цього дня збирали трави і вірили в їхню цілющість.

Падає дощ — це може затягнутися на найближчий тиждень.

Якщо посушливий день — восени не буде грибів у лісах.

Помітили ранкову росу — до великого урожаю.

Вранці туман — день буде сонячним.

Що не можна робити 9 липня

Не варто працювати на землі у цей день, бо втратите весь урожай.

Заборонено пліткувати, ображати інших, засуджувати або відмовляти у допомозі. Скоро можете опинитися у схожій ситуації.

Топтати ягоди на городі.

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