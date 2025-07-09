Коли спека спаде на всій території України: синоптики чітко назвали дати

По-справжньому спека відступить 20 липня

Погода в Україні вже з середини липня почне помітно різнитися за регіонами. На заході та півночі протягом 17-20 липня стане значно прохолодніше, тоді як на півдні та сході тепло триматиметься довше.

Про це свідчать дані ресурсу "Ventusky".

17 липня

В Україні очікується помітне розділення за температурою. На сході, півдні та в центрі ще збережеться спекотна погода, хоча й трохи прохолодніша, ніж раніше. На заході та півночі буде значно прохолодніше. Зокрема, на Закарпатті та Волині прогнозують лише 16° тепла, а на інших західних і північних територіях — близько 20°.

Найтепліше буде в Луганській, Запорізькій, Миколаївській областях та в Криму — до 33°. В інших регіонах очікується 28-30°.

Погода 17 липня

18 липня

Максимальна температура до 32° ще буде на півдні (Крим, Запоріжжя) і сході (Луганщина, Донеччина). Решта країни відчуватиме значне похолодання — максимум до 23° — у центрі та близько 19° — на заході.

Погода 18 липня

19 липня

У суботу температура ще збережеться теплою на півдні Донеччини, Запоріжжі та в Криму — до 29°. В інших областях очікуються комфортні 19-21°.

Погода 19 липня

20 липня

На більшості території України в цей день буде прохолодно — на півночі та в частині Закарпаття температура опуститься до 16°. На решті областей очікується 19-21°. В Криму ще утримається тепло — до 27°.

Погода 20 липня

Отже, вже з середини липня погода на заході та півночі України стане значно прохолоднішою, а на півдні та сході тепло триматиметься довше. Додамо, що ця інформація отримана з погодного сервісу, тому можливі деякі відхилення або неточності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що початок липня продемонстрував, що погода в Україні цього року може встановити нові температурні рекорди. Водночас, у регіонах із надзвичайною спекою можливі сильні грози. Саме так різко змінилися погодні умови у Львові 7 липня: спекотний і тихий день раптово змінився на шквальний вітер, що приніс грозу та зливу.