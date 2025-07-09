Это может испортить настроение украинцам уже 13 и 14 июля. О чем предупреждают

Солнце снова подготовило "сюрприз"

Магнитная буря снизила свою силу и на Земле держится низкая солнечная активность. Однако ученые говорят, что в скором времени может начаться новый геомагнитный шторм.

Большая дыра, которая расположена на экваторе Солнца, поворачивается "лицом" к Земле. Солнечный ветер, текущий из дыры, может достичь нашей планеты 13-14 июля и вызвать геомагнитную бурю класса G1, то есть 5-балльную, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, по данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, Земля не находится под влиянием магнитной бури, ведь держится низкая солнечная активность.

Бушуют на Земле магнитные бури

Такая геомагнитная ситуация должна продержаться и в ближайшие дни. Однако погода на Солнце меняется каждые 10 минут, поэтому прогноз по магнитным бурям не окончательный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего категорически нельзя делать в среду, 9 июля. Среди запретов есть — не работать на земле, не сплетничать и не оскорблять других.