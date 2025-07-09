Кадировці розстрілювали за воду: з’явилися нові деталі російської операції "Труба"

Багато тіл досі залишається у газопроводі

У мережі з’явилося відео, в якому розкривають деталі операції "Труба", коли російські солдати намагалися в Курській області вийти в тили ЗСУ по магістральному газопроводу "Уренгой — Помари — Ужгород". Зокрема, там розкривається інформація про те, як багато хто задихнувся на півдорозі і про те, що кадировці розстрілювали росіян за воду.

Відео було оприлюднено telegram-каналом "Північний канал". 11-хвилинний фільм переважно акцентує увагу на оповіданні одного з учасників операції, проте там також є й кадри, зняті безпосередньо в трубі.

За даними Astra, на відео Ігор Гарус із Санкт-Петербурга. Він не назвав частину, в якій проходить службу і зазначив, що розмова відбувалася приватно і не розуміє, як вона опинилась у мережі.

За словами Гаруса, всередині газопроводу залишається багато тіл, оскільки евакуювати їх звідти дуже складно. Багато росіян померли через брак повітря, а інші почали божеволіти і наклали на себе руки.

При цьому він зазначає, що навіть ті, кого витягли, все одно померли б через отруєння метаном. Росіянин каже, що в основному це стосується людей похилого віку, але були там і солдати віком близько 30 років.

"Там взагалі люди божеволіли. Один застрелився. Один… на себе автомат навів. Другий — голову собі розбив. Третій — у стіну врізався. Паніка почалася", — сказав він.

Гарус також розповів, що були проблеми з водою та їжею. Особисті запаси зазвичай забирали росіяни на вході в трубу або ж їх конфісковували кадировці

"Ахмат" забирав. Розстрілювали. За воду билися", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, операція "Труба" вона ж "Потік" проводилася в березні 2025 року. Тоді росіяни спробували скористатися магістральним газопроводом, щоб перекинути війська в тил українського угруповання на Курщині. Точна кількість померлих там солдатів не повідомлялася, проте російські "військори" говорили, що їх було багато.