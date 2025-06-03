Росіяни могли "вирішити проблему" за місяць, але... Рустамзаде оцінив успіхи Курської операції ЗСУ

Українська армія скувала війська РФ, які готували для удару на Донбасі

Розпочата в Курській області РФ оборонна операція ЗСУ спрацювала не на всі 100 відсотків. Занадто очевидними були її цілі, а РФ на поводу до кінця не пішла.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик Агіл Рустамзаде. Він пояснив доцільність цієї операції навіть після майже повного виходу українських військ із території Курщини.

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На його думку, якби росіяни всі сили кинули на Курську область, то вирішили б проблему за місяць-два.

— Але якоюсь мірою ця операція мала успіх, бо скувала ту кількість військ, яку РФ могла б використати при атаці на Донеччині. Курська операція розпочиналася в той період, коли РФ накопичувала велику кількість сил та засобів для повної окупації Донецької області, — каже військовий експерт.

За його словами, зараз склалася така конфігурація, що ЗСУ бомбять мости на ворожій території, а без логістики росіяни не захочуть підійти до українських кордонів, де ЗСУ має вогневу перевагу.

— Тобто ви не витрачаєте багато сил та ресурсів для того, щоб тримати супротивника на цих рубежах. Тому Курська операція й досі має доцільність, — підсумував Агіл Рустамзаде.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", скільки росіянам потрібно військ для захоплення Сум та області.