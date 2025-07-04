Київ пережив пекло: які об'єкти найбільше постраждали під час останньої атаки

Дісталось навіть посольству Польщі

Вночі 4 липня Київ зазнав однієї з найбільших масованих російських атак з початку року. Комбінована атака дронами, балістичними та крилатими ракетами тривала понад 12 годин з перервами.

Під ворожим вогнем опинилися десятки об'єктів у різних районах столиці.Частина уламків впала навіть на територію іноземного дипломатичного представництва.

За даними міської влади, ворожі удари зафіксовано в шести районах столиці. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, постраждало 26 людей, серед яких 10-річна дитина. Уламки дронів пошкодили школу в Солом'янському районі, консульський відділ посольства Польщі та склад видавництва "Наш формат". "Телеграф" розповість детально про об'єкти, які найбільше постраждали внаслідок нічного терору столиці.

Уламки дрона впали на польське консульство

Російські дрони не оминули навіть дипломатичні установи. Після опівночі "безпілотник або його фрагменти" впали просто на територію консульського відділу посольства Польщі в Києві. Дипломати, які перебували в будівлі, не постраждали, повідомили у посольстві.

Сама будівля теж отримала лише незначні пошкодження, тому поляки сьогодні працюватимуть як зазвичай і видаватимуть візи українцям.

Посольство Республіки Польща у Києві, повідомлення у Фейсбук

Видавництво "Наш формат" втратило склад

Склад видавництва та інтернет-магазину "Наш формат" зазнав серйозних руйнувань внаслідок російського удару. Вибухова хвиля та уламки зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Про це видавництво повідомило на своїй сторінці у Фейсбук.

Частину книжок пошкоджено внаслідок обстрілу та гасіння пожежі. Видавництво тимчасово зупиняє відправлення замовлень, але планує відновити роботу наступного тижня. Сайт і колцентр інтернет-магазину працюють, і команда готова відповісти на всі питання щодо замовлень.

Школа без електрики та з понівеченим фасадом

У Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджена школа. Ударом окупантів знищено трансформаторну будку навчального закладу, згоріло два десятки автомобілів. У будівлі повибивало вікна, зламало огорожу та навіть повиривало плитку. Також пошкоджений фасад навчального закладу.

Руйнування школи

Пошкоджені автообілі

Реалії життя. Київ, 4 липня 2025 року. Фото: Ян Доброносов

На місці працюють комунальники та енергетики, які почали роботи з прибирання території та обстеження знищеного майна. Також постраждала будівля училища у Солом'янському районі.

Медзаклад та пожежна частина

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю медичного закладу. Також постраждали п'ять автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Серед медиків поранених немає.

Пошкоджена "швидка"

Внаслідок російського масованого удару пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста: вибиті вікна, понівечений фасад будівлі. На щастя, особовий склад не постраждав. Загалом пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

Житлові будинки у кількох районах

У Солом'янському районі зафіксовано часткове руйнування п'ятиповерхового будинку. Спалахнула масштабна пожежа на даху семиповерхівки площею близько 2000 квадратних метрів. Також горіли складські приміщення, станція техобслуговування та територія гаражного кооперативу.

Пошкоджений багатоквартирний будинок

У квартирах повибивао вікна

У Святошинському районі уламки ворожого дрона впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Падіння уламків відбулося у дворі 16-поверхового житлового будинку, там горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа, також пошкоджено 14-поверховий житловий будинок.

Пошкоджений фасад будинку

Руйнування значні

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, що був введений в експлуатацію, утім не заселений мешканцями. Пожежа сталася на першому поверсі будинку. У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території без детонації та пожежі.

Раніше кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав наслідки російського терору у Києві.

Пошкоджено транспортну інфраструктуру

Внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Kyiv City Express від ранку виконував маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця в обох напрямках. Пасажирські поїзди західного напрямку прямували відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, через що виникала затримка до двох годин.

Станом на 14:45 4 липня рух Київською кільцевою електричкою був відновлений. "Через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" наразі здійснюється на 2-й колії, платформа № 2", — повідомили в КМДА.

Пошкоджено транспортну інфраструктуру

Рух транспорту на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному був частково перекритий. Рух тролейбусного маршруту номер 41 заблокований, а тролейбуси номер 27 курсують до Індустріального мосту. Змінено маршрути автобусів номер 78, 2, 75 та 90.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи справді росіяни атакують "шахедами" по-новому? Експерти розповіли, що думають про тактику ударів.