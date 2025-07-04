За імена його вбивць обіцяли мільйон доларів: як виглядає могила дніпровського бізнесмена Аксельрода

Бізнесмен загинув біля власного будинку

У 2012 році в центрі Дніпра сталося резонансне вбивство — невідомі застрелили бізнесмена Геннадія Аксельрода. За будь-які відомості про кілерів друзі будівельного магната, зокрема екслідер партії "Укроп" Геннадій Корбан, обіцяли мільйон доларів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як убили Геннадія Аксельрода і де його поховано. Ми дізналися деякі подробиці резонансної події.

Геннадій Аксельрод — що про нього відомо

Підприємець Геннадій Аксельрод, який загинув у віці 45 років, був відомою особистістю у Дніпрі, оскільки володів будівельною компанією "Аксельрод Естейт" та обіймав посаду віцепрезидента ТОВ "Промислово-фінансова група "Спарта"". Під його керівництвом компанія реалізувала низку знакових проєктів у місті, у тому числі торгові центри "Європа", Passage, Library, житловий комплекс "Амстердам" та багато інших будівель.

Єврейський громадський центр "Менора" у Дніпрі

Одним із наймасштабніших проєктів Аксельрода став єврейський громадський центр "Менора" — найбільший у світі. Сам мільйонер займався розробкою його концепції та керував будівництвом.

Геннадій Аксельрод

У загиблого бізнесмена залишилася дружина Аліна, з якою він прожив разом 21 рік та донька Лера. Вдова мільйонера розповіла в одному з інтерв'ю, що Геннадій багато працював, бо це було його головне захоплення.

У Геннадія Аксельрода залишилася дружина та дочка

Як загинув Геннадій Аксельрод і як виглядає його могила

Дніпровського бізнесмена Геннадія Аксельрода вбили у квітні 2012 року і ця трагедія сколихнула всю Україну. Сталося це біля його власного будинку.

Місце вбивства бізнесмена Геннадія Аксельрода у Дніпрі

Слідство з’ясувало, що Аксельрод на автомобілі хотів під’їхати до під’їзду через арку і чекав поки відчиняться автоматичні ворота. У цей момент до машини під’їхали двоє велосипедистів та розстріляли бізнесмена. Зброя, мабуть, була з глушником.

У Геннадія Аксельрода випустили три кулі

Аксельрод вийшов із машини й намагався втекти, але кілер вистрілив йому в голову. Всього бізнесмен отримав три вогнепальні поранення. Спочатку у ЗМІ писали, що поряд з ним у машині знаходилася дружина та дочка, але вони були вдома і вибігли на вулицю, почувши постріли.

Геннадій Аксельрод загинув біля власного будинку

Аксельрод помер дома. Його друг Геннадій Корбан та інші товариші закликали мешканців міста допомогти у затриманні вбивць та обіцяли виплатити грошову винагороду за цінну інформацію у розмірі 1 мільйона доларів.

"Ми як ніхто інший зацікавлені в затриманні замовників та виконавців цього злочину. Тому ми гарантуємо виплату фінансової винагороди у розмірі 1 000 000 доларів США тому, хто надасть правдиву інформацію або відомості, які дозволять слідчим органам розкрити цей злочин та знайти його виконавців та замовників", — йшлося в повідомленні.

Друзі Аксельрода обіцяли мільйон доларів за імена його вбивць

Але за 13 років справу про вбивство бізнесмена так і не розкрили. Говорили, що Аксельрод мав мільйонні борги, але експерти вважають, що це не було причиною вбивства. У Дніпрі зазначали, що бізнес Аксельрод вів кришталево чесно, але проповідував досить агресивну манеру ведення справ.

Як виглядає могила Геннадія Аксельрода

Поховали бізнесмена на Сурсько-Литовському цвинтарі. Зйомку церемонії прощання близькі загиблого робити категорично заборонили. На могилі йому встановили незвичайний пам'ятник, який, мабуть, відображає сферу діяльності, якій він присвятив життя.

Пам’ятник Аксельроду виконаний у формі міста, верхня частина є стилізованим ландшафтом з вежами й дахами різної висоти. Це, можливо, символізує створені ним проєкти та внесок в архітектуру Дніпра.

Пам’ятник Геннадію Аксельроду

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила одеського авторитету "Карабаса". На його похороні роздавали долари.