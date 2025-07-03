СЗЧ як лазівка для переведення в іншу частину: юрист попередив про неприємний нюанс

У деяких випадках військовий мусить сам ініціювати закриття провадження

Якщо військовослужбовець самовільно залишить свою частину (СЗЧ), щоб перевестися в іншу, він стикнеться із фізичними труднощами в отриманні її письмової згоди, адже це зажадає особистого візиту до нової військової частини. А у разі зустрічі з патрулем чи перевірки на блокпосту він може бути затриманий, відправлений у батальйон резерву, а згодом — у штурмову бригаду.

Про це "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні УГСПЛ Роман Лихачов. Він пояснив порядок оформлення документів на переведення.

Більше про це читайте у публікації: "Лазівка чи загроза? Як СЗЧ стало неформальним способом переведення і що буде далі".

"Людина не може доїхати (у нову частину. — Ред.), бо її затримають уже на першому блокпості. Повернутися можна як до своєї частини, так і до іншої, але завжди за письмовою згодою. А щоб цю згоду отримати, потрібно фізично доїхати до тієї частини або рекрутингового центру", — пояснює Лихачов.

Якщо патруль виявить, що боєць у самоволці, — викличе військову службу правопорядку (ВСП). Вона затримає самовольщика і відвезе у батальйон резерву. Саме із резервних частини пріоритетно формують штурмові бригади. Тому навіть якщо військовий хоче повернутись у конкретну частину, далеко не факт, що він туди потрапить.

"У резервні батальйони регулярно приїжджають представники з різних бригад, щоб добирати особовий склад до своїх підрозділів. Наприклад, приїжджає піхотна частина і забирає тих, кого вважає за потрібне. Один мій клієнт щойно повернувся в резервну частину, а вже за два дні його без пояснень направили до штурмової бригади", — розповідає юрист.

Повернення через резервний батальйон також пов’язане з необхідністю самостійно розв'язувати питання кримінального провадження. Якщо ж військовий повертається до конкретної частини й звертається до суду, то ДБР подає клопотання, суд приймає рішення про закриття справи — і процедура на цьому завершується.

А от у разі резервного батальйону військовий мусить сам ініціювати закриття провадження: подавати заяви, збирати документи та підтвердження про повернення до служби. Цей шлях складніший у плані бюрократії й не дає таких гарантій, як рішення суду. Хоча й звернення до суду теж не завжди гарантує швидкої процедури, адже суди та ДБР перевантажені схожими справами, йдеться у публікації.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, коли Рада поверне покарання за СЗЧ.

*Частини резерву діють у всіх оперативних командуваннях. Їх збільшують (за штатом і чисельністю), щоб спростити та пришвидшити приймання військових, які виявили бажання повернутися на службу. Туди ж направляють військових, які вирішили повернутися із СЗЧ через застосунок "Армія+" за спрощеною процедурою повернення, яка діє до 30 серпня 2025 року. Після рапорту про повернення втікачів направляють у місцевий ТЦК чи зональний підрозділу ВСП, звідки скеровують до резервного батальйону. Також ця процедура діє і для тих, хто звертається особисто до ТЦК чи ВСП без застосунку.