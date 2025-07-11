"Нікому нічого не забуду". Буткевич прокоментував свою мобілізацію після критики Безуглої

Вже скоро журналіст проходитиме базову загальновійськову підготовку

Українській телеведучий та журналіст Богдан Буткевич прокоментував свою мобілізацію та скандал навколо неї. За його словами, він все ж таки працював у певних структурах Сил Оборони, хоч деякі з них і заперечують це.

Відповідний допис Буткевич опублікував у Facebook. Він також додав, що має документи, які можуть підтвердити його роботу у певних структурах, але не планує їх оприлюднювати.

"Бачить Бог — я хотів потрапити до армії без привертання уваги санітарів та гієн. Але що ж — сталося як сталося", — написав він.

За його словами, потрібні люди знають, де і з ким він працював, а ті, хто не знають поливають брудом та брешуть.

"Я запам'ятав як підтримку друзів, так і злобні накиди ворогів. Нікому нічого не забуду і всі з часом отримають повну інформацію про події, хто за ними стояв, що робив і як діяв. Але це все — вже після війни", — сказав Буткевич.

Він наголосив, що наразі офіційно став військовослужбовцем ЗСУ. Це також підтверджує і опублікований військовий квиток.

Військовий квиток Буткевича

Буткевича мобілізували до ЗСУ

"Для мене найвищою честю в житті і було, і є, і завжди буде вдягти відповідний однострій. Невдовзі починаю курс БЗВП на одному з НЦ. А далі буду мати за честь продовжити службу в лавах Сил Оборони. Де саме — поки не розголошую, адже можуть бути зміни", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, що нещодавно у мережі активно обговорювали мобілізацію Буткевича. Адже його дружина розповіла, що після критики чоловіком нардепки Мар'яни Безуглої його співпраця з ГУР різко завершилась. А вже згодом його мобілізували. Однак у ГУР стверджують, що в них не працював український журналіст Богдан Буткевич.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безугла презирливо проїхалася по ексголовкому Валерію Залужному.