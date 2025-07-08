"З комфортом у спортзальчику": Безугла презирливо проїхалася по Залужному, їй відповіли

У привітанні з днем народження не обійшлось без шпильок

Нардепка Мар'яна Безугла, яка відома своїми різкими заявами, накинулась на ексголовкома Валерія Залужного. Вона доволі недвозначно привітала генерала з днем народження, чим обурила мережу.

Відповідний допис Безугла опублікувала у своїх соцмережах. Зауважимо, що 8 липня Залужному виповнилось 52 роки.

"Вітаю селфімена, доктора ківалівської філософії і спеціаліста з проходження ВЛК з Днем народження в Лондоні — з комфортом, у спортзальчику, замість того, щоб тут боротися з нами. "Боротьба триває" — це наше гасло, а не Ваша показуха. Соромно на Вас дивитися і навіть огидно", — написала Безугла.

Допис Залужного

Вона наголосила, що Залужний наразі "приклад поверхневого "зеленого" відбору". У нього нібито "немає ні честі, ні гідності, ні правди". Ба більше, дісталось навіть президенту України Володимиру Зеленському, який нібито дозволив Залужному стати просто послом, а не зайняти вищу посаду.

"І знаєте що — після Вашого звільнення небо не впало. Ми здійснили десятки вдалих операцій, громимо їхні склади, стратегічні бомбардувальники, побували на Курщині, отримали і робимо нову зброю, запускаємо ракети, створили Сили безпілотних систем і переходимо на корпусну систему F-16 у небі, дроновий флот — у воді. А Ви — у Лондоні", — резюмувала Безугла.

Допис Безуглої

Зауважимо, що у більшості мереж нардепка закрила коментарі під дописом, однак у Х — ні. Там люди здивовані і обурені такою нападкою на ексголовкома.

Раніше "Телеграф" показував, як у молодості виглядав "залізний генерал" Залужний.