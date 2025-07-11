"Никому ничего не забуду". Буткевич прокомментировал свою мобилизацию после критики Безуглой

Уже скоро журналист будет проходить базовую общевойсковую подготовку

Украинский телеведущий и журналист Богдан Буткевич прокомментировал свою мобилизацию и скандал вокруг нее. По его словам, он все же работал в определенных структурах Сил Обороны, хотя некоторые из них и отрицают это.

Соответствующее сообщение Буткевич опубликовал в Facebook. Он также добавил, что у него есть документы, которые могут подтвердить его работу в определенных структурах, но не планирует их обнародовать.

"Видит Бог — я хотел попасть в армию без привлечения внимания санитаров и гиен. Но что же произошло как произошло", — написал он.

По его словам, нужные люди знают, где и с кем он работал, а те, кто не знают, поливают грязью и врут.

"Я запомнил как поддержку друзей, так и злобные наброски врагов. Никому ничего не забуду и все со временем получат полную информацию о событиях, кто за ними стоял, что делал и как действовал. Но это все уже после войны", — сказал Буткевич.

Он подчеркнул, что официально стал военнослужащим ВСУ. Это также подтверждает и опубликованный военный билет.

Военный билет Буткевича

Буткевича мобилизовали в ВСУ

"Для меня высшей честью в жизни и было, и есть, и всегда будет надеть соответствующую форму. Вскоре начинаю курс БЗВП на одном из НЦ. А дальше буду иметь в честь продолжить службу в рядах Сил Обороны. Где именно — пока не разглашаю, ведь могут быть изменения", — резюмировал журналист.

Напомним, что недавно в сети активно обсуждали мобилизацию Буткевича. Его жена рассказала, что после критики мужем нардепки Марьяны Безуглой его сотрудничество с ГУР резко завершилось. А уже потом его мобилизовали. Однако в ГУР утверждают, что у них не работал украинский журналист Богдан Буткевич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Безуглая презрительно проехалась по экс-головскому Валерию Залужному.