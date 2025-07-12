Росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками: що відомо про загрозу (оновлюється)

Ворог вчергове націлився виключно на цивільні об'єкти

Російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160, а також ударними безпілотниками. Мішенню чергової російської ракетної атаки знову обрано саме цивільну інфраструктуру.

У повітряному нападі ворог задіяв залишки стратегічної авіації – шість літаків Ту-95МС та один літак Ту-160. Також окупанти піднімали МіГ-31К із ракетами "Кинджал" та випустили по Україні велику кількість ударних безпілотників "Шахед" та дронів-приманок "Гербера" та "Пародія".

(оновлюється)

01:00 Повідомляється про повторні пуски "шахедів" з низки локацій. Також стало відомо про зліт ще одного Ту-95МС з "Енгельсу". Щодо Х-101, поки що немає фіксації у повітряному просторі.

00:30 Щодо МіГ-31К: можливо, передислокація. Також у повітряному просторі до 150 безпілотників ворога.

00:25 Повідомляється про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслєйка". Загроза пуску ракети Х-47М2 "Кинджал".

00:15 Є можливість атаки ракетами "Кинджал" з борту МіГ-31К найближчим часом, повідомляють моніторингові канали.

00:10 За попередніми даними, один з літаків Ту-95МС здійснив пускові маневри з району Енгельса. Якщо пуски були реальними, ракети можуть бути у повітряному просторі за годину.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни двічі за 5 липня підіймали у повітря МіГ-31К. Запуск "Кинжалів" був під час першого злету, вибухи пролунали у Старокостянтинові Хмельницької області.

До цього у ніч проти 9 липня ворог атакував Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у кількох містах, працювали системи ППО. Росіяни застосували 728 ударних дронів, сім крилатих та шість аеробалістичних ракет. Головним напрямком атаки був Луцьк. А 4 липня ворог влаштував 12-годинну комбіновану атаку на Київ.

Зазначимо, минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну в ніч на 29 червня. В нападі взяли участь стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К та кораблі зі складу залишків Чорноморського флоту Росії. Ворог використав для удару ракети "Кинджал", Х-101, "Калібр" та ударні безпілотники.