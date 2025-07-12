У Львові було гучно: місто атакували російські ударні безпілотники, є влучання

Протиповітряна оборона ліквідувала більшість загроз, нажаль, є влучання

Львів вночі на 12 липня був масовано атакований ударними безпілотниками російських окупантів. За даними моніторингу, на місто налетіло не менше двох десятків ударних безпілотників, було чутно кілька серій сильних вибухів. Протиповітряна оборона ліквідувала більшість загроз, але є й наслідки. Атака на місто триває.

Про атаку повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його даними, поки що невідомо про постраждалих, мешканців міста просять перебувати в укриттях.

"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз — безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги. Атака на місто — триває. Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя", – сказано у повідомленні.

Інформацію про атаку окупантів підтвердив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він також закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.

"Львівщина переживає масовану атаку безпілотниками. ППО працює у Львові і в різних районах області. Перебувайте подалі від вікон", — повідомив він.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160, а також ударними безпілотниками. Мішенню чергової російської ракетної атаки знову обрано саме цивільну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни двічі за 5 липня підіймали у повітря МіГ-31К. Запуск "Кинжалів" був під час першого злету, вибухи пролунали у Старокостянтинові Хмельницької області.

До цього у ніч проти 9 липня ворог атакував Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у кількох містах, працювали системи ППО. Росіяни застосували 728 ударних дронів, сім крилатих та шість аеробалістичних ракет. Головним напрямком атаки був Луцьк. А 4 липня ворог влаштував 12-годинну комбіновану атаку на Київ.