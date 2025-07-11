В Сумах пролунали вибухи: росіяни зранку атакували місто безпілотниками (відео)

Внаслідок атаки постраждалих не було, є пошкодження нежитлових будівель

У Сумах вранці 11 липня пролунали вибухи: попередньо, росіяни вдарили по території Сумської громади ударними безпілотниками. Було чутно шість вибухів, є наслідки ворожої атаки — пошкоджено нежитлові будівлі.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, обійшлося без постраждалих.

"На щастя, внаслідок ранкової масованої атаки російських БпЛА обійшлося без жертв та постраждалих. Ворог близько 05:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками. Є пошкодження нежитлових приміщень. Триває обстеження", – написав він.

Місцеві канали тим часом опублікували відео моментів прольоту "шахеда". Про інші наслідки, окрім пошкоджень нежитлових приміщень, поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, що Київ у ніч на 10 липня атакували двічі. Перша хвиля атаки складалася із великої кількості ударних дронів та балістичних ракет "Іскандер-М". Друга хвиля атаки – з ударних дронів та крилатих ракет "Іскандер-К". Загалом окупанти запустили понад 700 дронів та 16 ракет, більшість БПЛА та всі ракети знищила протиповітряна оборона. Проте через падіння уламків у Києві двоє людей загинули та понад 20 отримали поранення.

Вдень 10 липня російська армія завдала удару "шахедами" по західній Україні. Кілька годин ворожі БПЛА кружляли західними областями, а потім завдали удару по Чернівцях. Це була друга атака на місто за добу.