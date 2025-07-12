Росіяни б’ють по Луцьку і Чернівцям. Що особливого в цих містах і чому вони під прицілом (фото)

Міста атакують дронами і ракетами

Під час масованої атаки по Україні Росія вже не вперше атакує Луцьк та Чернівці, де 12 липня також прогриміли вибухи. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

"Телеграф" розповість, що особливого у цих двох містах і чому вони потрапили під приціл ворога. Додамо, що міста атакують дронами, крилатими та гіперзвуковими ракетами.

Чому Росія атакує Луцьк

Вже не вперше росіяни атакують обласний центр Волині, який з перших днів повномасштабного вторгнення був під прицілом Росії. Вибухи у Луцьку лунали 9 і 12 липня. А внаслідок атаки 7 червня були загиблі та постраждалі.

Луцьк після атаки Росії

Після початку повномасштабного вторгнення у Луцьку вибухи пролунали 24 лютого 2022 року. Росіяни поцілили в військовий аеродром, який після 2014 року став стратегічно важливим для ворога.

Луцьк

Луцьк на карті

У Луцькому аеродромі з 2014 року відновили приймання літаків, провели ремонтні роботи та модернізували інфраструктуру. Також кілька разів місцеві ЗМІ писали про передислокацію та проведення тренувань на території аеродрому. Тут нібито розміщували винищувачі МіГ-29 зі складу 114-ї бригади тактичної авіації з Івано-Франківська.

Відомо, що у 2022 році росіян на аеродром навів скрипаль камерного оркестру Волинської обласної філармонії Ілля Сметанін. Він захоплювався авіацією та передавав ворогу дані про військову авіацію в Луцьку. Свою провину Сметанін не визнав, але був засуджений на 12 років.

Що ще важливого є в Луцьку

Луцьк може бути однією з цілей російських атак через свій промисловий осередок із критичною інфраструктурою. Адже тут працюють машинобудівні підприємства, зокрема ЛуАЗ, хімпром, розвинута будівельна індустрія (виробляють залізобетон і не тільки).

Чому Росія атакує Чернівці

Тривалий час обласний центр Буковини вважався одним з найбезпечніших міст в Україні. Але вже зараз кількість атак на нього збільшується. Так, 12 липня по місту вдарили дронами та ракетою, є загиблі та постраждалі.

Наслідки удару по Чернівцям

Атака на Чернівці

Чернівці також були одним із міст, яке Росія атакувала одразу після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тоді росіяни били по критичній інфраструктурі та транспортним вузлам.

Через своє розташування Чернівці стали стратегічно важливими для росіян. Адже місто розташоване всього за 40 кілометрів від кордону з Румунією — членом НАТО. Також це важливий логістичний центр — тут проходять ключові транспортні сполучення, якими в Україну надходить західна військова допомога. До слова, саме тому по залізниці Росія б'є доволі часто.

Чернівці

Чернівці на карті

Що ще важливого є в Чернівцях

Основною ціллю для російських ударів Чернівці робить транспортний вузол із критичною інфраструктурою. Також тут є машинобудівні підприємства, хімічна промисловість, розвинута будівельна індустрія, релоковані підприємства. Зокрема, в області є аж 80 релокованих підприємств.

Ще до війни з Росією на Буковині в основному орієнтувались на деревообробну галузь та сільське господарство. Однак вже понад 10 років тут працюють більш науково спрямовані галузі, наприклад, машинобудування, виробництво світлодіодного і високовольтного обладнання, хімічна промисловість.

Чернівці — важливі для продовольчої безпеки країни. Область має одні з найбільш родючих ґрунтів в Україні, вона постачає зерно та технічні культури.

Крім того, Чернівці мають особливе символічне значення як культурний центр із багатою історією. Важливо розуміти, що російські атаки на такі міста спрямовані не лише на знищення інфраструктури, а й на деморалізацію українського народу.

Раніше "Телеграф" публікував інфографіку, за скільки часу різні типи ракет та дронів Росії долітають до Києва.