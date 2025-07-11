Одесу зранку атакували "шахеди": в місті чули вибухи (оновлюється)

Росія продовжує терор проти Одеси

Вранці 11 липня в Одесі пролунали вибухи. Росія атакувала місто безпілотниками.

Про загрозу застосування "шахедів" раніше писав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він закликав спускатись в укриття.

Повідомляється, що на Одесу, зокрема на центральні райони міста, летіло вісім безпілотників. Також повідомлялося про загрозу для прибережної зони, а саме для Аркадії.

Після вибухів над містом здіймається дим, здійнялась пожежа. Ймовірно, є прильоти, проте офіційної інформації наразі немає.

Над містом здіймається дим

На місці прильоту пожежа

Нагадаємо, вранці 3 липня росіяни вдарили по Одесі ракетами "Іскандер". Влучили в морський порт, де розвантажували судно — загинули двоє людей, шестеро поранені. Серед загиблих докер і водій вантажівки, серед поранених — працівники порту та моряки із Сирії. Пошкодили крани і склади.

Ввечері того ж дня був другий удар по місту. Над Одесою знову підіймався дим від пожеж. Це вже не перший випадок, коли росіяни атакують портову інфраструктуру та цивільні об'єкти в Одесі по кілька разів на день.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик оцінив шанси росіян захопити Одесу. Українців лякають, що росіяни проб’ють "коридор" до Придністров’я.