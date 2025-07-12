Вночі там чують дзвін і бачать "наречену": у глибинці України є селище-примара, як воно виглядає (фото)

У селищі залишилася лише одна "жива" будівля

В Україні можна знайти чимало занедбаних населених пунктів, і кожен із них зберігає свою загадкову історію. Один із них розташований неподалік Прип’яті, інший — у самому серці Поділля. Йдеться про селище Сокілець, заховане серед мальовничої природи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає село-примара і чому воно виявилося занедбаним. Ми дізналися цікаві подробиці.

Селище-примара Сокілець — чому там ніхто не живе

Сокілець — старовинне поселення з багатою історією, коріння якого сягає часів Галицького князівства. У XII столітті село було практично знищено, а через кілька століть, у XV столітті, набуло статусу містечка.

Сокілець хотіли затопити, тож виселили людей

Доля Сокільця різко змінилася 1973 року, коли почалося будівництво Дністровського водосховища. Планувалося, що село опиниться під водою, як і інші найближчі населені пункти. Мешканців виселили, але розрахунки виявилися неточними – Сокілець затопило лише частково.

У Сокільці залишилися руїни будинків та храму

З того часу селище перетворилося на таємничий примарний куточок із напівзруйнованими будинками. Єдиним "живою" будівлею у цій місцевості залишилася Покровська церква, куди в неділю приходять жителі "нового" Сокільця. Але щоб туди потрапити, їм доводиться долати круті схили.

Як виглядає село-примара Сокілець у Хмельницькій області

На території занедбаного селища також збереглися руїни костелу св. Роха, залишки фундаментів та провали підземних ходів між будинками.

У Сокільці є діюча Покровська церква, Фото: фейсбук Архітектура України

Які легенди ходять про селище Сокілець

У Сокільці, як стверджують місцеві, мешкають привиди. Найчастіше з’являється "нещаслива наречена". За легендою, яка передається з позаминулого століття, весільний кортеж віз красуню-наречену до вінчання. Але на краю каньйону коні чогось злякалися, і віз зірвався в прірву. З того часу ночами місцеві бачать дівчину в білій весільній сукні — вона блукає стежками біля того самого каміння, де розбилася, і плаче, ніби шукає дорогу до храму.

Місцеві кажуть, що вночі у покинутому селі ходять примари, Фото: фейсбук Україна-Інкогніто

Також старожили згадують про привиди солдатів у формі часів Першої світової війни, яких нібито бачили в урочищі "Батарея". А в долині ночами чути дзвін — ніби лунають камені, що падають в урочищі "Чортова дзвіниця". Тому навколишні ліси називають зачарованими.

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