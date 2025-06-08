Був унікальним в Україні: у Мелітополі горить завод, де окупанти розмістили військову базу (фото, відео)

Окупанти перетворили цей закинутий завод на військову базу.

У тимчасово окупованому Мелітополі на заводі "Гідромаш" спалахнула потужна пожежа. Відомо, що окупанти перетворили це підприємство на свою ремонтну та військову базу.

Відео з клубами чорного диму від горіння заводу активно поширюються у соцмережах. Окупаційна влада досі ніяк не прокоментувала інцидент.

Вибухів під час пожежі зафіксовано не було, але масштаби задимлення свідчать про серйозність ситуації. Міст на Новий Мелітополь тимчасово перекрили.

Місцеві мешканці повідомляють про сильний запах диму та погіршення видимості в районі заводу. Згідно з фото та відео з місця події, пожежно-рятувальні служби окупаційної адміністрації уже прибули.

Завод "Гідромаш" до війни займався виробництвом гідравлічного обладнання та насосів для різних галузей промисловості. Завод має довгу історію — понад 80 років роботи, протягом яких неодноразово змінював спеціалізацію від виробництва цегли до складного гідравлічного обладнання. Він був єдиним в Україні, який виробляв автопідйомники. Завод, як і місто Мелітополь, перебуває під російською окупацією з 26 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що окупованому Маріуполю загрожує "водна блокада". Місто може залишитися без води на роки.